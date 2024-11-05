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Новый самарский регоператор не смог вывезти мусор со многих адресов

5 ноября 2024 10:22
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Новый самарский регоператор не смог вывезти мусор со многих адресов

На власти Самарской области хлынул поток жалоб на мусорный коллапс, возникший после того, как к своей работе приступил новый регоператор – АО «Экология», пишет Обоз.инфо.

1 ноября эта государственная компания сменила частную – ООО «ЭкоСтройРесурс», и после этого жители не видели мусоровозов по многим адресам в Самаре и за ее пределами. Фотографии навалов с самых разных адресов фрустрированные граждане публикуют в самых разных пабликах.

«У водителей мусоровозов нет информации о местоположении контейнерных площадок, количестве баков на них. 3 ноября по адресу Ташкентская 173 и 173А впервые с 01.11.24 вывезли мусор. Но! Вывезли только 2 бака из 8 переполненных! Сегодня впервые за 4 дня вывезли все 8 баков, оставив кучу возле площадки», – свидетельствует и председатель ТСЖ «Олимпия Парк» Анастасия Афанасьева.

Среди других адресов, по которым прекратился вывоз отходов, названы такие как ул. Пролетная, 11, ул. Стара Загора, 166, ул. Свободы, 16, улица Усть-Каменогорская в поселке Мехзавод, 18-й км Московского шоссе напротив дома 31, Ул. Дальневосточная 45, ул. Запорожская 39, угол ул. Каховская и пр. Юных Пионеров и др.

На портале «Решаем вместе» в одном только поселке Управленческий указаны такие адреса как ул. Академика Кузнецова, ул. Дивногорская, 2, ул. Сергея Лазо, 32 и 34. В поселке Мехзавод навал из-за невывоза отходов образовался за 33-й школой, по ул. Донской, в ЖК «Новая Самара», в 1-м квартале.

Жители микрорайона Крутые Ключи, откуда прежде мусор могли вывозить и по 2-3 раза в день (так быстро там наполняются контейнеры), в своем сообществе уже обсуждают введение режима чрезвычайной ситуации.

При этом авторы сообщений опровергают утверждения «Экологии», что «многие контейнерные площадки не убирались длительное время». Якобы «за пару дней такое количество ТКО, а также крупногабаритных отходов скапливаться просто не может». 

Критику граждан вызывают и сложности коммуникации с новым регоператором. В телеграм-канале общаться возможно только с ботом. А в сети ВКонтакте страница АО «Экология» закрыта для комментариев.

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