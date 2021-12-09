Новых машин в автопарке «РКС-Самара» стало больше

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В автотранспортный цех «РКС-Самара» поступили восемь новых автомобилей для бригад линейных цехов и три машины с краново-манипуляторными установками для перекладки сетей. Ранее предприятие закупило полноповоротный экскаватор JSB-160, который уже используется при проведении земляных работ.

В «РКС-Самара» уже несколько лет действует программа обновления парка специализированной автомобильной техники. Это необходимо, так как машины устаревают и изнашиваются, их обслуживание, ремонт требуют больших затрат. Замена техники на более современную позволила сократить расходы на содержание автопарка и повысить надёжность работы автотранспортного цеха, без которого не обходится ни одно подразделение компании.

В 2018 - 2021 годах закупили 98 машин: грузопассажирские и грузовые, экскаваторы, легковые автомобили. В этом году на обновление автопарка направили 63 млн рублей. В планах – закупка современных каналопромывочных машин.

Новая техника - это не только повышение производительности земляных работ, но и комфорт для рабочих. Машины для аварийно-восстановительных бригад оборудованы по единому стандарту «РКС-Самара». В них два отсека: грузовой и пассажирский, оба с отоплением. В первом установлен стеллаж для перевозки и хранения оборудования и инвентаря. Пассажирский оборудован так, чтобы сотрудники, чей рабочий день проходит на раскопках, могли организовать обед в машине, не разыскивая столовую и не тратя время на поездку на базу.

Фото: «РКС-Самара»