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Новые водоводы в Куйбышевский район готовятся провести под ЖД-путями

12 сентября 2024 10:58
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Новые водоводы в Куйбышевский район готовятся провести под ЖД-путями

Прошли по городу, под рекой - и вышли к железной дороге. «РКС-Самара» продолжают строительство двух водоводов диаметром 1000 мм в Куйбышевский район. Работы ведутся сразу в нескольких точках: на насосно-фильтровальной станции на Южном шоссе, у привокзальной отопительной котельной на ул. Горной, на ул. Авиационной.  Большая часть водоводов уже уложена под землю, в том числе и под руслом реки Самары. Всего построено 10583 метра из запланированных 12191.

Строительство подошло к интересному этапу: специалисты готовятся завести участки труб под железную дорогу, как это предусмотрено проектом. Сейчас на берегу реки Самары идёт подготовка специального футляра, с помощью которого водоводы будут монтироваться под ж/д путями - причём, с помощью той же установки, которая бурила тоннели для водоводов под рекой. И там же на берегу уже ожидают присоединения трубы, прошедшие под дном реки Самары.

Параллельно на насосно-фильтровальной станции строятся водопроводные камеры, в которых новые водоводы будут присоединять к системе насосной станции. Работы масштабные, интересные и очень долгожданные. Скоро мягкая волжская вода придёт в дома 115 тысяч жителей Куйбышевского района, посёлков Кряж, Волгарь и микрорайона Южный город. Проект реализуется по инвестиционной программе «РКС-Самара» при поддержке регионального правительства и городской администрации.

Теги: РКС-Самара

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