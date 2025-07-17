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Новая терсхема обращения с отходами в регионе исправит ошибки прошлых лет

17 июля 2025 14:48
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Новая терсхема обращения с отходами в регионе исправит ошибки прошлых лет

В проекте новой территориальной схемы обращения с отходами, подготовленной министерством природных ресурсов и экологии Самарской области, учтены соответствующие действительности данные по объёмам отходообразования в регионе, полноценно отражена информация о местах накопления твёрдых коммунальных отходов в соответствии с реестрами, которые ведут муниципалитеты, а главное – исключены «серые» зоны», которые ранее не обслуживались.

«Нам важна прозрачность работы – «серые» зоны становятся «белыми». В новой схеме учтены территории, которые в предыдущей версии не были отражены. Особенно места рекреаций, например, остров Поджабный», – прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Артем Ефимов.

Новая схема позволяет создать эффективную логистику для обработки большего объема отходов, что способствует снижению доли захоронения и повышению уровня переработки. Оптимизация транспортных потоков достигается за счет актуализации информации об объектах обращения с отходами: это и строительство новых перспективных объектов, и своевременный вывод из эксплуатации старых с учетом их остаточной вместимости и ресурса оборудования. Такой подход позволяет повысить эффективность системы, снизить затраты и улучшить экологические показатели региона.

Новые объекты – это 7 высокотехнологичных комплексов обращения с отходами и модернизация одного действующего объекта, которые будут реализовываться в рамках концессионных соглашений в ближайшие 5 лет. Мероприятия способствуют достижению национальных целей и задач по формированию экономики замкнутого цикла – увеличить долю сортируемых отходов с 44,6% до 100% и снизить долю захоронения на 40%. Стоит отметить, что проектная документация на каждый объект в обязательном порядке направляется на государственную экологическую экспертизу. В частности, перспективные объекты КПО «Самара» и «Тольятти» подходят под основные параметры мест размещения новых инновационных комплексов обработки отходов, которые сильно отличаются от существующих полигонов, сформировавших негативный стереотип отрасли. Однако окончательное место размещения может быть изменено по итогам предпроектных изысканий.

Проект новой территориальной схемы обращения с отходами получил поддержку экспертов и ключевых ведомств, теперь – этап общественных обсуждений и получение положительного заключения ППК «РЭО». Каждый житель Самарской области может ознакомиться с проектом и направить свои предложения и замечания в адрес министерства до 12 августа 2025 года.

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