Решение о допуске россиян с флагом к Паралимпиаде не будет отменено

Международный паралимпийский комитет (IPC, МПК) не будет отменять решение о допуске российских спортсменов к Паралимпиаде с национальной символикой. Об этом 23 февраля заявил президент организации Эндрю Парсонс на пресс-конференции в Милане.

«Это решение не может быть отменено ни советом директоров, ни мной лично», — его слова приводит агентство Reuters.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения для участия в соревнованиях, они выступят на Паралимпийских играх под национальным флагом и с гимном впервые с 2014 года, пишут "Известия".