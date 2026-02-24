Развитие жизненных ситуаций на Госуслугах продолжилось в 2026 году

В 2026 году продолжилось развитие системы предоставления госуслуг. В рамках трансформации системы осуществлен переход от разрозненных сервисов к предоставлению госуслуг по принципу «жизненных ситуаций». Они охватывают ключевые события в жизни человека — от поступления в учебные заведения и создания семьи до строительства жилья и защиты от мошенников. Так россияне могут получать государственные услуги и необходимую справочную информацию комплексно, в одном месте, без необходимости обращаться в разные ведомства и оформлять документы отдельно. Уже запущено 70 федеральных и более 425 региональных жизненных ситуаций.

За счет того, что каждая жизненная ситуация объединяет услуги и справочную информацию по соответствующей тематике, сокращаются сроки оказания госуслуг, число посещений ведомств, количество предоставляемых гражданами и бизнесом документов. В среднем в одну федеральную жизненную ситуацию входит 17 государственных услуг и сервисов. Система автоматически заполняет данные из профиля заявителя, поэтому комплексное получение услуг в рамках жизненной ситуации проще и быстрее, чем их оформление по отдельности.

Только в 2025 году запустились 36 федеральных и более 340 региональных жизненных ситуаций, в разы или полностью сокративших очные визиты в ведомства и требуемый для получения услуг объем документов. Цифровизация госсервисов является приоритетом национального проекта «Экономика данных», направленного на создание и внедрение современных технологий в социальной сфере и бизнесе.

Всего с момента запуска каталога жизненных ситуаций к нему обратились более 70 млн раз. Только за 2025 год благодаря переходу от оказания отдельных услуг к комплексному в среднем на 31 день снизился срок получения услуг в рамках федеральных жизненных ситуаций. Число необходимых для обращения документов, в свою очередь, сократилось на 17 единиц – до 3.

Среди наиболее востребованных жизненных ситуаций: «Поступление в вуз» — ей воспользовались 10,1 млн человек; «Получение налогового вычета» — более 6,8 млн человек; «Защита от мошенников в сети» — порядка 3,5 млн человек; «Выход на пенсию по старости» — 5,8 млн человек; «Многодетная семья» — около 1,8 млн человек.

Жизненные ситуации помогают решать множество социально значимых вопросов. Например, жизненная ситуация «Планирование и рождение ребёнка» объединяет государственные услуги и справочную информацию, которые помогают молодым семьям и будущим родителям на разных этапах — от подготовки к беременности до оформления документов после рождения ребёнка. Сервис позволяет в одном месте получить сведения о медицинском наблюдении, мерах социальной поддержки, выплатах и пособиях, а также подать необходимые заявления в электронном виде.

Жизненная ситуация «Многодетная семья» позволяет оформить соответствующий статус, подать заявления на положенные пособия и выплаты, а также получить электронное удостоверение. В сервисе собрана справочная информация обо всех мерах поддержки, доступных многодетным семьям на федеральном и региональном уровнях, что делает процесс получения помощи более прозрачным и удобным.

Жизненная ситуация «Защита от мошенников в сети» направлена на повышение цифровой безопасности граждан. Через сервис можно узнать распространенные мошеннические схемы, установить самозапрет на оформление кредитов и договоров связи, проверить количество оформленных на себя сим-карт, а также оперативно реагировать на подозрительные действия, связанные с использованием персональных данных.

Для граждан, планирующих строительство собственного жилья, работает жизненная ситуация «Строительство индивидуального жилого дома». Она помогает пройти весь путь — от выбора и приобретения земельного участка до регистрации прав на построенный объект и подключения инженерных коммуникаций. Пользователю доступны инструкции, реестры и возможность подачи комплексных заявлений в электронном виде.

Жизненная ситуация «Получение налогового вычета» позволяет гражданам оформить возврат части НДФЛ без личного визита. Через сервис можно подать заявление, загрузить подтверждающие документы и отслеживать статус его рассмотрения в личном кабинете.

На сайте национальныепроекты.рф можно узнать больше о цифровых сервисах на Госуслугах.

Национальный проект «Экономика данных» направлен на развитие цифровых сервисов и повышение доступности государственных услуг для граждан и бизнеса. Одним из ключевых направлений стала реализация сервисов, объединённых по принципу «жизненных ситуаций», которые позволяют получать необходимые услуги комплексно и в электронном виде. Их внедрение ведётся по федеральному проекту «Государство для людей».

За реализацию жизненных ситуаций отвечают: Правительство России, Минцифры России, Минэкономразвития России, Аналитический центр при Правительстве России.