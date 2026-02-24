Международная федерация скалолазания допустила россиян до соревнований

Международная федерация скалолазания (World Climbing) разрешила спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе. Об этом 23 февраля сообщили в пресс-службе федерации.

«Исполнительный совет World Climbing на своем заседании, состоявшемся в Турине, снял отстранение с федераций скалолазания России и Белоруссии. <...> World Climbing разрешает участие спортсменов и представителей команд с российскими и белорусскими паспортами в международных соревнованиях при соблюдении критериев нейтральных спортсменов», — говорится в заявлении на сайте организации.

В федерации уточнили, что запрет на проведение международных турниров на территории России и Белоруссии сохраняется до дальнейшего уведомления.

Российские и белорусские скалолазы были отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года, пишут "Известия".