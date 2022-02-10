Ночью в Самаре будут вывозить снег с ряда улиц

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Планом работ в ночь с 10 на 11 февраля предусмотрен вывоз снега на полигоны по следующим адресам:

- Дыбенко от школы № 114 до Авроры и от Черногородской до Запорожской;

- Арцыбушевская от Ульяновской до Красноармейской;

- Молодогвардейская от Вилоновской до Маяковского;

- Чернореченская от кинотеатра «Россия» до Владимирской и обратно - до Спортивной;

- Стара-Загора от 10 микрорайона в сторону XXII Партсъезда;

- XXII Партсъезда от Стара-Загора в сторону проспекта К. Маркса;

Также запланирован вывоз снежных накоплений с транспортных колец, мостов.

В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог, сообщает пресс-служба администрации Самары.

Фото: администрация Самары