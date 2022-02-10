Ночью в Самаре будут вывозить снег с ряда улиц

Планом работ в ночь с 10 на 11 февраля предусмотрен вывоз снега на полигоны по следующим адресам:
- Дыбенко от школы № 114 до Авроры и от Черногородской до Запорожской;
- Арцыбушевская от Ульяновской до Красноармейской;
- Молодогвардейская от Вилоновской до Маяковского;
- Чернореченская от кинотеатра «Россия» до Владимирской и обратно - до Спортивной;
- Стара-Загора от 10 микрорайона в сторону XXII Партсъезда;
- XXII Партсъезда от Стара-Загора в сторону проспекта К. Маркса;
Также запланирован вывоз снежных накоплений с транспортных колец, мостов.
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог, сообщает пресс-служба администрации Самары.
Фото: администрация Самары