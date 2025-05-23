неуплата счетов по ЖКХ грозит штрафами и судебными исками

45

Юрист Сергей Сергеев рассказал, что задолженность по ЖКУ может привести к серьезным последствиям, в том числе к большим штрафам и судебным разбирательствам.

Так, при просрочке платежей управляющая компания вправе начислять пени на каждый день просрочки. Если же задолженность выросла до существенных размеров, компания имеет право ограничить или полностью отключить доступ к услуге.

Также управляющая или ресурсоснабжающая компания может обратиться в суд для взыскания задолженности, при этом суд проходит без участия должника. После вступления судебного решения в силу приставы могут арестовать счета недобросовестного плательщика, рассказал юрист агентству "Прайм".

Наличие долгов ограничивает собственника в возможности распоряжения имуществом – например, при продаже квартиры банк запросит справку об отсутствии долгов, а при их наличии может отклонить сделку, пишет Смотрим.