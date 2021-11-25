Я нашел ошибку
Главные новости:
Где выгоднее: стоимость продуктов в торговых точках Самары
Где выгоднее: стоимость продуктов в торговых точках Самары
Самарская область может принять у себя выездную неделю Rurban Creative Lab.
Самарская область может принять у себя выездную неделю Rurban Creative Lab
В стране дан старт приему заявок на проведение "Игр будущего - 2023".
В стране дан старт приему заявок на проведение "Игр будущего - 2023"
Более 270 тысяч инцидентов и обращений: ЦУР Самарской области подводит итоги первого года работы
Более 270 тысяч инцидентов и обращений: ЦУР Самарской области подводит итоги первого года работы
В Богатовском районе нетрезвая автомобилистка улетела в кювет и врезалась в дерево
В Богатовском районе нетрезвая автомобилистка улетела в кювет и врезалась в дерево
Россияне стали чаще употреблять в пищу альтернативные продукты
Россияне стали чаще употреблять в пищу альтернативные продукты
11 человек погибли при задымлении в шахте в Кузбассе
11 человек погибли при задымлении в шахте в Кузбассе
Самарцы выбирают покупки онлайн и откладывают деньги на “Черную пятницу”
Самарцы выбирают покупки онлайн и откладывают деньги на “Черную пятницу”
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.37
-0.46
EUR 83.64
-0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк отметит "Всемирный день домашних животных"
Праздничные новогодние представления для детей в Кремле отменены из-за ковида
Организаторы и члены попечительского совета викторины «Вакцинация – это жизнь» ответили на главные вопросы мероприятия   
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Неплательщики поселка Зубчаниновка в Самаре могут остаться без света

25 ноября 2021 10:59
154
Неплательщики поселка Зубчаниновка в Самаре могут остаться без света

С первых чисел декабря в частном секторе поселка Зубчаниновка будет проводиться ограничение электроснабжения для злостных неплательщиков. 

Общая задолженность потребителей Зубчаниновки превышает уже 47 миллионов рублей, а платежная дисциплина жителей поселка примерно втрое хуже, чем в среднем по Самаре.   

Приостановка энергоснабжения будет сопровождаться последующим контролем соблюдения режима ограничения электроснабжения.  Попытка недобросовестных потребителей осуществить несанкционированное подключение электроснабжения до погашения долга будет расцениваться как административное правонарушение с последующим штрафом до 30 тыс. руб. При этом приостановка энергоснабжения не отменяет взыскания задолженности в судебном порядке, в том числе с привлечением судебных приставов и арестом денежных средств тех, кто не хочет оплатить полученную энергию. 

АО «Самарагорэнергосбыт» рекомендует всем, получившим уведомление о будущем введении ограничения, в кратчайшие сроки погасить свою задолженность.  Если потребитель попал в сложную жизненную ситуацию, он может обратиться в компанию за рассрочкой по оплате задолженности.

По вопросам, касающимся задолженности за электроэнергию, потребители могут также обратиться в центры обслуживания потребителей АО «СамГЭС» по адресам пр. Кирова, 210 и ул. 22 Партсъезда, 37.

Оплатить задолженность за электроэнергию можно дистанционно, любым удобным способом:

  • 1.            Личный кабинет на samges.ru
  • 2.            Форма онлайн-оплаты на samges.ru
  • 3.            Мобильное приложение для Android и iOS
  • 4.            Чат-бот в Telegram
  • 5.            Онлайн-банки наших партнеров (указаны в квитанции и на сайте)

Своевременная оплата потребленной электрической энергии важна для обеспечения стабильной работы энергосистемы города. Средства, которые гарантирующий поставщик собирает от населения поступают производителям электроэнергии и сетевым организациям, обеспечивающим ее доставку жителям Самары.


 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Где выгоднее: стоимость продуктов в торговых точках Самары
25 ноября 2021  13:35
Где выгоднее: стоимость продуктов в торговых точках Самары
4
Более 270 тысяч инцидентов и обращений: ЦУР Самарской области подводит итоги первого года работы
25 ноября 2021  13:22
Более 270 тысяч инцидентов и обращений: ЦУР Самарской области подводит итоги первого года работы
34
Надеюсь, что свой вклад внесут все земляки: Дмитрий Азаров о сохранении экологии в регионе
25 ноября 2021  09:41
«Надеюсь, что свой вклад внесут все земляки»: Дмитрий Азаров о сохранении экологии в регионе
206
На заседании Госсовета по культуре обсудили лучшие практики по работе учреждений в период пандемии.
24 ноября 2021  19:33
Дмитрий Азаров провел внеочередное заседание комиссии Госсовета по культуре
566
Еще 1 201 житель Самарской области заболел коронавирусом
24 ноября 2021  13:20
Еще 1 201 житель Самарской области заболел коронавирусом
532
Весь список