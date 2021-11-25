Неплательщики поселка Зубчаниновка в Самаре могут остаться без света

154

С первых чисел декабря в частном секторе поселка Зубчаниновка будет проводиться ограничение электроснабжения для злостных неплательщиков.

Общая задолженность потребителей Зубчаниновки превышает уже 47 миллионов рублей, а платежная дисциплина жителей поселка примерно втрое хуже, чем в среднем по Самаре.

Приостановка энергоснабжения будет сопровождаться последующим контролем соблюдения режима ограничения электроснабжения. Попытка недобросовестных потребителей осуществить несанкционированное подключение электроснабжения до погашения долга будет расцениваться как административное правонарушение с последующим штрафом до 30 тыс. руб. При этом приостановка энергоснабжения не отменяет взыскания задолженности в судебном порядке, в том числе с привлечением судебных приставов и арестом денежных средств тех, кто не хочет оплатить полученную энергию.

АО «Самарагорэнергосбыт» рекомендует всем, получившим уведомление о будущем введении ограничения, в кратчайшие сроки погасить свою задолженность. Если потребитель попал в сложную жизненную ситуацию, он может обратиться в компанию за рассрочкой по оплате задолженности.

По вопросам, касающимся задолженности за электроэнергию, потребители могут также обратиться в центры обслуживания потребителей АО «СамГЭС» по адресам пр. Кирова, 210 и ул. 22 Партсъезда, 37.

Оплатить задолженность за электроэнергию можно дистанционно, любым удобным способом:

1. Личный кабинет на samges.ru

2. Форма онлайн-оплаты на samges.ru

3. Мобильное приложение для Android и iOS

4. Чат-бот в Telegram

5. Онлайн-банки наших партнеров (указаны в квитанции и на сайте)

Своевременная оплата потребленной электрической энергии важна для обеспечения стабильной работы энергосистемы города. Средства, которые гарантирующий поставщик собирает от населения поступают производителям электроэнергии и сетевым организациям, обеспечивающим ее доставку жителям Самары.



