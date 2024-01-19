Названы самые грязные города России

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Черногорск и Минусинск назвали самыми грязными городами России. Рейтинг наиболее загрязненных городов страны опубликовал сопредседатель российской экологической партии «Зеленые» Сергей Шахматов в своем Telegram-канале.

В рамках исследования оценивалась экологическая обстановка, сложившаяся в России в первые недели января. По подсчетам специалистов, концентрация тонкодисперсной пыли в городе Черногорск республики Хакасия равняется 106 микрограммам на кубический метр. В Минусинске (Красноярский край) показатель составил 82 микрограмма на кубический метр. Следом за ними в рейтинге следует Чита, где уровень загрязнения воздуха достиг 68 микрограммов на кубический метр. Прежде всего воздух в этих городах загрязняется из-за работы местных систем печного отопления.

По данным экологов на январь 2024 года, Черногорск, Минусинск и Чита остались в красной зоне по индексу качества воздуха. В оранжевую зону вошли промышленные центры России — Череповец, Магнитогорск и Омск. Также повышенный уровень загрязнения воздуха обнаружили в Ялте, Переславле-Залесском и Санкт-Петербурге, пишет Лента.