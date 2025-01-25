На улице Советской Армии в Самаре частично ограничат движение транспорта

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Утром в воскресенье, 26 января, «РКС-Самара» начнет ремонт водовода в районе дома № 190 на Советской Армии. На время работ введут частичное ограничение движения транспорта по одной стороне улицы в границах Стара-Загора и проспекта Карла Маркса.

В связи с ремонтом изменится схема движения общественного транспорта. Автобусы №№ 30, 35 поедут по Советской Армии до Стара-Загора, затем по XXII Партсъезда, проспекту Карла Маркса, после снова будут выезжать на Советской Армии, а далее - по привычным маршрутам. В обратном направлении объезд будет организован по этим же улицам.

Автобусы №№ 70, 213 будут ехать по Стара-Загора, XII Партсъезда, проспекту Карла Маркса, Советской Армии и далее по своим обычным маршрутам, обратно – по тем же улицам.

Дата окончания ремонта водовода будет определена позже, после вскрытия и детального обследования локации.

Фото: администрация Самары