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На улице Советской Армии в Самаре частично ограничат движение транспорта

25 января 2025 19:59
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«РКС-Самара» начнет ремонт водовода в районе дома № 190.

Утром в воскресенье, 26 января, «РКС-Самара» начнет ремонт водовода в районе дома № 190 на Советской Армии. На время работ введут частичное ограничение движения транспорта по одной стороне улицы в границах Стара-Загора и проспекта Карла Маркса.

В связи с ремонтом изменится схема движения общественного транспорта. Автобусы №№ 30, 35 поедут по Советской Армии до Стара-Загора, затем по XXII Партсъезда, проспекту Карла Маркса, после снова будут выезжать на Советской Армии, а далее - по привычным маршрутам. В обратном направлении объезд будет организован по этим же улицам.

Автобусы №№ 70, 213 будут ехать по Стара-Загора, XII Партсъезда, проспекту Карла Маркса, Советской Армии и далее по своим обычным маршрутам, обратно – по тем же улицам. 

Дата окончания ремонта водовода будет определена позже, после вскрытия и детального обследования локации.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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