На улице Георгия Димитрова расчистили транспортные кольца

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Пока, несмотря на календарную весну, региональная столица пребывает в зимних климатических условиях, поэтому возможен только первичный осмотр. А основные контрольные мероприятия нацелены на мониторинг качества и своевременности работ в рамках зимнего содержания улично-дорожной сети.

За этим МБУ «Дорожное хозяйство» следит круглосуточно.



Так, сегодня выезд состоялся на ул. Георгия Димитрова, которая в прошлом году была приведена в порядок большими «картами» (свыше 100 п. м).

Сегодня только на данной улице задействованы несколько единиц снегоуборочной техники.

Улица Георгия Димитрова – это очень востребованный у жителей Промышленного и Кировского районов поперечник: связывает магистраль по Ново-Садовой, Московское шоссе, улицу Стара-Загора. Если говорить о первичной оценке состояния объекта, то после ремонта он достойно выдержал осенне-зимний период, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации