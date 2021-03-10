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На улице Георгия Димитрова расчистили транспортные кольца

10 марта 2021 16:36
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И провели первичный осмотр дорожного покрытия, обновленного по нацпроекту.

Пока, несмотря на календарную весну, региональная столица пребывает в зимних климатических условиях, поэтому возможен только первичный осмотр. А основные контрольные мероприятия нацелены на мониторинг качества и своевременности работ в рамках зимнего содержания улично-дорожной сети.

За этим МБУ «Дорожное хозяйство» следит круглосуточно. 
 
Так, сегодня выезд состоялся на ул. Георгия Димитрова, которая в прошлом году была приведена в порядок большими «картами» (свыше 100 п. м). 

Сегодня только на данной улице задействованы несколько единиц снегоуборочной техники.

Улица Георгия Димитрова – это очень востребованный у жителей Промышленного и Кировского районов поперечник: связывает магистраль по Ново-Садовой, Московское шоссе, улицу Стара-Загора. Если говорить о первичной оценке состояния объекта, то после ремонта он достойно выдержал осенне-зимний период, передает пресс-служба горадминистрации.

 

Фото:    пресс-служба горадминистрации

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