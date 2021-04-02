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На проспекте Кирова в Самаре обновляют трамвайное межпутье

2 апреля 2021 16:43
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Движение на время ремонта не перекрывается, трамвайное сообщение не прекращается.

Проспект Кирова стал первым объектом, на котором уже идет обновлениепо нацпроекту БКАД. Необходимость обусловлена тем, что это одна из главных магистралей Безымянки и один из важнейших поперечников города, пересекающих его в направлении с северо-запада на юго-восток.

К настоящему времени выполнены работы по демонтажу изношенного покрытия межрельсового пространства, устройству и уплотнению основания из гранитного щебня, очистке оголовков рельс. Начато устройство верхнего слоя покрытия трамвайного межпутья с применением литой асфальтобетонной смеси последнего поколения.

«К 2021 году вступил в действие новый национальный стандарт, который предусматривает использование новейших технологий. Здесь, на проспекте Кирова, впервые в практике ремонта на дорогах местного значения Самары идет укладка новой литой асфальтобетонной смеси. Она отличается большей устойчивостью к эксплуатационным нагрузкам, в том числе, от вибрации при движении трамваев. Для такого крупного дорожного объекта крайне важны материалы с повышенной износоустойчивостью», – подчеркнул Шамиль Халиуллов.

Дорожные рабочие отмечают, что укладывать эту смесь сложнее, поскольку она более плотная. Однако, улучшенные состав и характеристики являются неоспоримыми преимуществами.

Немаловажно и то, что движение на время ремонта не перекрывается, трамвайное сообщение не прекращается. Перед началом работ все нюансы были согласованы с МП «Трамвайно-троллейбусное управление».

«Чтобы минимизировать неудобства, на большом участке делаем несколько захваток, берем их в работу постепенно, не допуская большого скопления трамваев. Стараемся пропускать их как можно быстрее. С таким подходом за ночь трамвайное межпутье преобразилось от улицы Победы до улицы Физкультурной. Далее пошли от улицы Теннисной в направлении улицы Физкультурной. Если будет дождь, укладку временно приостановим и возобновим при первой же возможности», – рассказал прораб подрядной организации ООО «НПФ «XXI Век» Ринат Шарапов.

В целом на объекте, кроме обновления межрельсового пространства на площади 4,5 тысячи кв. м, будет ремонтироваться проезжая часть – 40 тысяч кв. м, тротуары – 11 тысяч кв. м. Кроме того, предусмотрены замена бортового камня, работы на инженерных коммуникациях и многие другие, характерные для комплексного обновления в границах «красных линий».

Всего же в этом году в Самаре также от фасада до фасада по нацпроекту преобразятся 7 улиц. 25 участков отремонтируют большими «картами» (свыше 100 п. м). В результате работ комфортными, благоустроенными и безопасными для автомобилистов, пешеходов и общественного транспорта станут еще 48,68 км дорог.

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