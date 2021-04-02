На проспекте Кирова в Самаре обновляют трамвайное межпутье

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Проспект Кирова стал первым объектом, на котором уже идет обновлениепо нацпроекту БКАД. Необходимость обусловлена тем, что это одна из главных магистралей Безымянки и один из важнейших поперечников города, пересекающих его в направлении с северо-запада на юго-восток.

К настоящему времени выполнены работы по демонтажу изношенного покрытия межрельсового пространства, устройству и уплотнению основания из гранитного щебня, очистке оголовков рельс. Начато устройство верхнего слоя покрытия трамвайного межпутья с применением литой асфальтобетонной смеси последнего поколения.

«К 2021 году вступил в действие новый национальный стандарт, который предусматривает использование новейших технологий. Здесь, на проспекте Кирова, впервые в практике ремонта на дорогах местного значения Самары идет укладка новой литой асфальтобетонной смеси. Она отличается большей устойчивостью к эксплуатационным нагрузкам, в том числе, от вибрации при движении трамваев. Для такого крупного дорожного объекта крайне важны материалы с повышенной износоустойчивостью», – подчеркнул Шамиль Халиуллов.

Дорожные рабочие отмечают, что укладывать эту смесь сложнее, поскольку она более плотная. Однако, улучшенные состав и характеристики являются неоспоримыми преимуществами.

Немаловажно и то, что движение на время ремонта не перекрывается, трамвайное сообщение не прекращается. Перед началом работ все нюансы были согласованы с МП «Трамвайно-троллейбусное управление».

«Чтобы минимизировать неудобства, на большом участке делаем несколько захваток, берем их в работу постепенно, не допуская большого скопления трамваев. Стараемся пропускать их как можно быстрее. С таким подходом за ночь трамвайное межпутье преобразилось от улицы Победы до улицы Физкультурной. Далее пошли от улицы Теннисной в направлении улицы Физкультурной. Если будет дождь, укладку временно приостановим и возобновим при первой же возможности», – рассказал прораб подрядной организации ООО «НПФ «XXI Век» Ринат Шарапов.

В целом на объекте, кроме обновления межрельсового пространства на площади 4,5 тысячи кв. м, будет ремонтироваться проезжая часть – 40 тысяч кв. м, тротуары – 11 тысяч кв. м. Кроме того, предусмотрены замена бортового камня, работы на инженерных коммуникациях и многие другие, характерные для комплексного обновления в границах «красных линий».

Всего же в этом году в Самаре также от фасада до фасада по нацпроекту преобразятся 7 улиц. 25 участков отремонтируют большими «картами» (свыше 100 п. м). В результате работ комфортными, благоустроенными и безопасными для автомобилистов, пешеходов и общественного транспорта станут еще 48,68 км дорог.