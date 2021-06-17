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На этой неделе самарские коммунальщики вышли на 3 новых объекта перекладки теплотрасс. Таким образом, работами охвачены 15 участков. Об этом на еженедельном штабе по подготовке горхозяйства к работе в условиях осенне-зимнего периода сообщил Владимир Василенко.

Техническое перевооружение теплосетей идет в штатном режиме. Согласно плану, после 20 июня займутся ремонтом уже 32-х объектов. Вскоре после этого (с начала июля) работы планируется начать на оставшихся участках.

В перечень включены дополнительные объекты перекладки. С учетом этого общее количество теплосетевых трасс, подлежащих ремонту и модернизации, увеличилось до 57. Из них 42 находятся в зоне ответственности Предприятия тепловых сетей филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс», 5 объектов приведут в порядок в рамках обязательств города и еще не менее 10 – это объекты МП «Инженерная служба».

Беспрецедентные масштабы стали реальностью после вхождения Самары в ценовую зону теплоснабжения, и наш город-миллионник в числе первых начал реализацию модели «альтернативная котельная». Инвестиции увеличены до 2,9 млрд рублей. Чтобы выполнить столь амбициозные задачи, ресурсники, подрядчики и мэрия работают единой командой, организуя непрерывный контроль за темпами и качеством работ, а также уделяя повышенное внимание минимизации неудобств для жителей, в частности, своевременному обеспечению горячим водоснабжением. Временное прекращение или ограничение водоснабжения – только в случаях крайней необходимости (например, когда участок попадает в зону гидравлических испытаний теплосетей). Как правило, в период ремонта горячая вода поступает по заранее смонтированному резервному трубопроводу.

Кроме того, все необходимые меры предпринимают и в части подготовки котельных. На штабе было принято решение проверить их в ближайшее время.

«Внимание заостряем на тех объектах, по которым в прошлом году имелись предписания Ростехнадзора. Сейчас все идет в плановом порядке. Комиссионно с участием Ростехнадзора объедем котельные. Нужно заранее оценить ситуацию, определить замечания, выявить недостатки, чтобы к 15 сентября их устранить», – рассказал Первый вице-мэр.