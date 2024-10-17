На 17 октября в Самарской области к теплу подключены 100% школ и детских садов

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На 17 октября в Самарской области к теплу подключены 100% школ, детских садов и учебных заведений дополнительного образования.



Учреждения здравоохранения и культуры - на 99,6% и 99,7% соответственно.



В областном центре осталось избавить от холода 180 домов, в Тольятти - 9, в Отрадном - 11, еще 7 - в Сызрани и 4 - в Красноярском районе. Они находятся на контроле.



На данный момент обеспечены теплом все социальные объекты и жилой фонд в Алексеевском, Богатовском, Большеглушицком, Елховском, Камышлинском, Клявлинском, Красноармейском, Похвистневском, Хворостянском, Пестравском и Шенталинском районах, пишет Сова.