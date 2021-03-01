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За минувшие сутки при уборке снега в Самаре было задействовано 591 единица техники, 444 уборщика общественных территорий, а также 2068 дворников.
Мобилизация городских властей: в понедельник подвели итоги «воскресника» в Самаре
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Мобилизация городских властей: в понедельник подвели итоги «воскресника» в Самаре

1 марта 2021 19:01
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За минувшие сутки при уборке снега в Самаре было задействовано 591 единица техники, 444 уборщика общественных территорий, а также 2068 дворников.

За минувшие сутки при уборке снега в региональной столице было задействовано 591 единица техники, 444 уборщика общественных территорий, в том числе парков, скверов и набережной, а также 2068 дворников. Такие итоги по итогам «воскресника» были подведены на оперативном совещании в Правительстве области, которое в понедельник провел Губернатор Дмитрий Азаров.

Первый заместитель Главы Самары Владимир Василенко доложил, что к полудню понедельника было расчищено 88% выходов из подъездов, 58% дворовых и 72% квартальных проездов, 66% тротуаров.

«На сегодняшний день уборка снега продолжается: работает 2068 дворников и 144 единицы техники. Были выявлены недостатки, составлено более 430 административных протоколов – они направлены в Государственную жилищную инспекцию области и прокуратуру, – подчеркнул Владимир Василенко. – Люди предъявляют справедливые замечания к нам по расчистке дворов от снега. Планируем, что в ближайшие 2-3 дня порядок будет наведен».

Губернатор задал руководству Самары вопрос о том, хватает ли людей для уборки миллионного города. «Штат по дворникам укомплектован на 70%, по дорожным рабочим – на 85%, по уборщикам общественных территорий, парков, скверов, набережной, укомплектован в полном объеме», – пояснил Владимир Василенко. Он также обратил внимание на то, что многие управляющие компании не справляются со своими обязанностями ввиду того, что территории обслуживания «разбросаны» по всему городу. Кроме того, многие организации нанимают дворников по договору, собирая средства на содержание дворов с жителей.

«Если управляющие компании собирают с людей деньги и не обслуживают территорию, это, могу предположить, уголовно наказуемо. Обращайтесь в прокуратуру, – раскритиковал Дмитрий Азаров работу первого заместителя Главы Самары. – Я не вижу системности: нет четкости в работе, нет нормативов – нет и надлежащего спроса. Все можно контролировать каждый день, и нужно это делать. У вас есть управляющие микрорайонами, старшие по домам, штатные единицы в администрациях районов. Поправляйте, подсказывайте, избавляйтесь от нерадивых управляющих компаний. В режиме аврала работать постоянно просто невозможно».

Говоря о проблемах, Владимир Василенко отметил нехватку уборочной техники – как у управляющих компаний, так и у департамента городского хозяйства. При этом, средства на закупку спецмашин в бюджете Самары на этот год не предусмотрены.

«Мы с вами прекрасно знаем, сколько раньше выделялось средств из вышестоящих бюджетов и сколько сейчас. Несопоставимые суммы. И даже в тех условиях мы находили как справляться с этой задачей. Сейчас выделяются очень серьезные средства и на ремонт и строительство дорог, и на благоустройство, и на объекты капитального строительства. А значит, эти средства высвобождаются из городского бюджета. Областной бюджет теряет деньги, а муниципалитеты, имея самые защищенные источники дохода, потерь не испытывают, наоборот – по прошлому году прирост», – подчеркнул Губернатор. Он поручил председателю областного Правительства Виктору Кудряшову совместно с министерством финансов региона Андреем Прямиловым детально рассмотреть статьи расхода городского бюджета, чтобы изыскать средства на покупку техники и содержание улично-дорожной сети в надлежащем состоянии.

Губернатор также отметил, работе городской администрации готова помогать Госжилинспекция региона: «У нас никогда так по-партнерски ГЖИ не работало с городскими властями, как сейчас, делая за вас очень большую работу. Я помню другие времена, когда только претензии предъявляли главе города или района. Сейчас не так, настроили работу ГЖИ совершенно иначе. Используйте все механизмы, чтобы компаний, которые не выполняют свои обязательства, на рынке жилищно-коммунальных услуг не было. Системно работу настройте».

Руководитель Государственной жилищной инспекции Самарской области Виктория Каткова отметила, что во время «воскресника» специалисты ведомства проверяли исполнение поручения по расчистке дворов от снега, которое было дано Губернатором. Всего в Самаре 7 305 многоквартирных домов, из них 6 282 находятся под управлением УК, 1 023 – ТСЖ. «Вчера мы проверили 57 управляющих организаций – порядка 5% от общего количества МКД и управляющих организаций. Проведено 378 осмотров многоквартирных домов. В результате рейдовых мероприятий выявлено 387 нарушений по 378 многоквартирным домам», – отметила Виктория Каткова. Все нарушения можно разбить на две категории: уборка придомовых территорий и входных групп, и очистка кровли от снега и наледи.

«337 нарушений устранены управляющими организациями в этот же день. В отношении 20 нерадивых управляющих организаций инспекцией будут возбуждены дела о привлечении к административной ответственности за неисполнение обязательных требований», – подчеркнула руководитель ГЖИ.

Дмитрий Азаров поблагодарил инспекторов ведомства за работу, которые «помогали городским властям переставлять ноги управляющим компаниям в воскресный день». Губернатор поручил руководителю регионального министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Александру Мордвинову совместно с муниципалитетами разработать цифровую карту с четким раскреплением территории, техники и дворников. Это, по мнению Главы области, позволит ориентироваться и оперативно принимать меры во время чрезвычайных метеоусловий.

Кстати сказать, к концу недели синоптики обещают повышение температур до плюсовых значений. «Очистка кровель, подготовка ливневой канализации, вывоз снега и так далее – все должны быть в боевой готовности. Вчера провели мобилизацию в Самаре по наведению порядка в городе и подготовки к рабочей неделе и дорог, и проездов, и пешеходных зон, и дворов. Понятно, что работа не завершена, но обращаю внимание, что повышение температуры всегда несет за собой риски, хорошо вам известные, – обратился Дмитрий Азаров к главам всех городов и районов области. – Поэтому полная мобилизация должна сохраниться».

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