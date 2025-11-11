Минприроды СО: изменение тарифа на вывоз мусора в Самарской области

172

11 ноября в медиаагентстве «Самара 450» прошла пресс-конференция о системе обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 10 ноября 2025 года в регионе действует новый тариф.



Сколько составит плата?



Для жителей муниципальных районов и частных домов в городских округах: 128,39 руб. с человека.

Для жителей многоквартирных домов в городах: 5,99 руб. за 1 кв. м.



Новый тариф учитывает:



- показатели прогноза социально-экономического развития РФ;

- распределение транспортных потоков на объекты обработки, захоронения;

- расходы операторов в сфере обращения с ТКО.



Позволит регоператору:



Увеличить парк собственного транспорта для вывоза мусора: прямое оказание услуг без подрядчика положительно сказывается на качестве.



Важно:



Льготникам (393 тыс. человек) перерасчет произведут автоматически.

Малообеспеченные граждане могут обратиться за субсидией на оплату ЖКУ.

Горячая линия по соцподдержке: 8 800 100 56 61



Эксперты подчеркивают, что тариф в регионе не повышался в течение нескольких лет, и после роста остается в пределах средних значений по стране. Все изменения направлены на создание современной, прозрачной и эффективной системы обращения с отходами.

Фото: минприроды СО