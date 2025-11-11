Минприроды СО: изменение тарифа на вывоз мусора в Самарской области

11 ноября в медиаагентстве «Самара 450» прошла пресс-конференция о системе обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 10 ноября 2025 года в регионе действует новый тариф.
Сколько составит плата?
Для жителей муниципальных районов и частных домов в городских округах: 128,39 руб. с человека.
Для жителей многоквартирных домов в городах: 5,99 руб. за 1 кв. м.
Новый тариф учитывает:
- показатели прогноза социально-экономического развития РФ;
- распределение транспортных потоков на объекты обработки, захоронения;
- расходы операторов в сфере обращения с ТКО.
Позволит регоператору:
Увеличить парк собственного транспорта для вывоза мусора: прямое оказание услуг без подрядчика положительно сказывается на качестве.
Важно:
Льготникам (393 тыс. человек) перерасчет произведут автоматически.
Малообеспеченные граждане могут обратиться за субсидией на оплату ЖКУ.
Горячая линия по соцподдержке: 8 800 100 56 61
Эксперты подчеркивают, что тариф в регионе не повышался в течение нескольких лет, и после роста остается в пределах средних значений по стране. Все изменения направлены на создание современной, прозрачной и эффективной системы обращения с отходами.
Фото: минприроды СО