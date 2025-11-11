Минприроды СО: изменение тарифа на вывоз мусора в Самарской области

Я нашел ошибку
Главные новости:
Диабет первого типа имеет чёткую клиническую картину и внешние признаки.
Врач-эндокринолог СамГМУ рассказала о первых признаках диабета у детей
В Роспотребнадзоре заявили, что респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) не является новым и хорошо изучен, он обладает сезонностью и не свидетельствует о появлении нового патогена.
В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о новом вирусе в России
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
Формируется стереотипная поза: отмечается сутулость, плечи «поджаты» к ушам и часто человек сидит нога на ногу.
Врач: сидячая работа ослабляет мышцы пресса и грозит «офисным» животом
В настоящее время она заключена под стражу.
В Чапаевске женщина во время бытовой ссоры убила отца и ранила мать
"Договорились, что в приоритете совместной работы - подготовка тренерских кадров и развитие инфраструктуры".
Вячеслав Федорищев встретился с руководством Федерации шахмат региона, тренерами и руководителями учебных учреждений
Около 30 тысяч человек приняли участие в легкоатлетических забегах в Самаре в 2025 году.
В Самаре подвели итоги бегового сезона 2025 года
Мероприятия
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
11 ноября 2025 22:26
172
11 ноября в медиаагентстве «Самара 450» прошла пресс-конференция о системе обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 10 ноября 2025 года в регионе действует новый тариф.

Сколько составит плата?

Для жителей муниципальных районов и частных домов в городских округах: 128,39 руб. с человека.
Для жителей многоквартирных домов в городах: 5,99 руб. за 1 кв. м.

Новый тариф учитывает:

- показатели прогноза социально-экономического развития РФ;
- распределение транспортных потоков на объекты обработки, захоронения;
- расходы операторов в сфере обращения с ТКО.

Позволит регоператору:

Увеличить парк собственного транспорта для вывоза мусора: прямое оказание услуг без подрядчика положительно сказывается на качестве.

Важно:

Льготникам (393 тыс. человек) перерасчет произведут автоматически.
Малообеспеченные граждане могут обратиться за субсидией на оплату ЖКУ.
Горячая линия по соцподдержке: 8 800 100 56 61

Эксперты подчеркивают, что тариф в регионе не повышался в течение нескольких лет, и после роста остается в пределах средних значений по стране. Все изменения направлены на создание современной, прозрачной и эффективной системы обращения с отходами.

 

Фото:   минприроды СО

Теги: Самара Экология

