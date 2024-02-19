Министр энергетики РФ Николай Шульгинов оценил работу Центра мониторинга качества «Т Плюс»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Цель - выявление и раскрытие преступлений, совершаемых на улицах и в иных общественных местах, корыстнонасильственных преступлений и пр.
В Самарской области полицейские провели комплексную оперативно-профилактическую операцию «Профилактика»
По уходу за ребенком до 8 лет пособие выплачивается в 100% размере среднего заработка родителя.
Отделение СФР СО оплатило 186 тысяч детских больничных работающим жителям региона в 2023 году
Премьерные показы состоятся 1, 2, 15 и 27 марта.
Тольяттинский театр «Дилижанс» готовит премьеру спектакля "Три фарса из одного циркового фургончика" 
К участию в играх дивизионов приглашаются школьные команды КВН всех муниципалитетов Самарской области.
Сезон игр Детского КВН стартует в Самарской области
Обновленное Общество «Знание» уже охватило своей деятельностью свыше 50 млн человек из 89 регионов страны.
На Выставке “Россия” состоялось заседание Наблюдательного совета Общества «Знание»
В Самаре состоялась первая встреча сообщества «Родные - Любимые». На ней презентовали мероприятия, которые пройдут в Год семьи.
Движением Первых в Самарской области создано семейное сообщество «Родные - Любимые»
Об этом стало известно на заседании совета главных врачей учреждений здравоохранения региона.
Самарские медики получат губернаторские выплаты в 40, 20 и 10 тысяч рублей
За Кубок боролись 16 команд, представляющих коллективы города.
В «Жигулёвской долине» в 4-й раз прошёл Городской турнир «Хоккей на валенках»
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.55
0.73
EUR 99.35
0.94
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия к празднованию Дня защитника Отечества пройдут в Музее Рязанова
Фермеры региона представили свою продукцию на ярмарке «Свое родное»
Зимний фестиваль «Пластилиновый дождь» возвращается в Самару
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов оценил работу Центра мониторинга качества «Т Плюс»

19 февраля 2024 13:58
210
Министр энергетики РФ Николай Шульгинов оценил работу Центра мониторинга качества «Т Плюс»

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов положительно оценил работу Центра мониторинга качества «Т Плюс». Глава ведомства посетил его вместе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и генеральным директором энергокомпании Александром Вилесовым в рамках рабочей поездки в Самару.

Центр мониторинга качества создан в 2020 году и не имеет аналогов в России. Это современная онлайн-платформа, где консолидируется информация от разных сервисов «Т Плюс» по 42 городам 15 регионов: Тепловой справочной службы, системы мониторинга тепловых сетей и данные приборов учета потребителей. За показателями, которые выводятся на экраны, круглосуточно следит персонал Центра и при малейших отклонениях информирует профильные службы.

«Такой центр важен для отрасли в целом, потому что здесь собирается и обрабатывается большой массив данных о качестве услуг, в том числе поступающих от конечного потребителя. В результате компания оперативно реагирует на кризисные ситуации и эффективно решает их», - отметил Министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Теги: Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Эти университеты готовят специалистов по техническим специальностям для ТЭК.
16 февраля 2024, 14:48
Десять ведущих университетов РФ по инициативе ПАО «Т Плюс» объединились для усиления ТЭК молодыми кадрами
Эти университеты готовят специалистов по техническим специальностям для ТЭК. ЖКХ
875
Главная идея акции - вдохновлять людей дарить друг другу хорошие книги и напомнить, что бумажная книга не теряет своей ценности и по-прежнему остается актуальным подарком.
15 февраля 2024, 19:16
ЭнергосбыТ Плюс» принял участие в акции «Дарите книги с любовью»
Главная идея акции - вдохновлять людей дарить друг другу хорошие книги и напомнить, что бумажная книга не теряет своей ценности и по-прежнему остается актуальным... ЖКХ
719
Первенство проходит при поддержке компании «Т Плюс».
13 февраля 2024, 17:45
В Самаре начались полуфинальные игры Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
Первенство проходит при поддержке компании «Т Плюс». ЖКХ
804

В центре внимания
Об этом стало известно на заседании совета главных врачей учреждений здравоохранения региона.
19 февраля 2024  14:44
Самарские медики получат губернаторские выплаты в 40, 20 и 10 тысяч рублей
275
Первая партия сухих смесей для быстрого приготовления супов и борщей готова для отправки в зону СВО.
19 февраля 2024  14:13
Самарские активистки начали готовить суповые концентраты для отправки в зону СВО
172
Сильную метель ожидают в Самарской области
19 февраля 2024  11:13
Сильную метель ожидают в Самарской области
413
39 семей из Самарской области вышли в полуфинал конкурса «Это у нас семейное»
19 февраля 2024  10:00
39 семей из Самарской области вышли в полуфинал конкурса «Это у нас семейное»
278
Россиян ждет сокращенная рабочая неделя
18 февраля 2024  19:39
Россиян ждет сокращенная рабочая неделя
600
Весь список