Лаборатории металлов и сварки Самарского филиала «Т Плюс» - 60 лет

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В декабре 2022 года свой 60-летний юбилей отмечает Лаборатория металлов и сварки Самарского филиала «Т Плюс». Данное подразделение оценивает техническое состояние тепловых сетей и оборудования ТЭЦ и ГРЭС, используя самые современные высокоточные диагностические приборы и комплексы.

В частности, дефектоскописты подразделения используют видеоэндоскоп для обследования технического состояния турбин. Причем применение специального гибкого зонда позволяет отыскивать дефекты металла без вскрытия корпуса агрегатов. Еще одним новшеством лаборатории является телеуправляемый диагностический комплекс: «робот» помещается внутрь выведенной в ремонт тепловой сети и с помощью метода переменного намагничивания определяет толщину стенок трубы. Таким образом он выявляет участки коммуникаций, которые требуют ремонта в первую очередь.

«На протяжении 60 лет персонал лаборатории вносит свой вклад в обеспечение качественного и надежного теплоснабжения для жителей Самарской области. Причем мы стараемся использовать самые современные методы диагностики технического состояния оборудования и тепловых сетей, чтобы максимально оперативно и качественно выполнять ремонтные работы», - отметил начальник центральной лаборатории металлов и сварки Самарского филиала компании «Т Плюс» Александр Юрьев.

Сегодня в данном подразделении трудятся 30 специалистов высокой квалификации.

Фото: пресс-служба Самарского филиала «Т Плюс»