Компания ПАО «Т Плюс» повысила надежность и экономичность работы двух самарских котельных

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Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» выполнил техническое перевооружение двух котлоагрегатов – на Центральной и Привокзальной отопительных котельных. Проведенные работы повысили надежность теплоснабжения жителей и организаций Железнодорожного, Октябрьского и Советского районов областной столицы, а также значительно увеличили КПД котельного оборудования.

Техническое перевооружение водогрейных котлов включало в себя замену конвективных поверхностей нагрева, которые представляют собой систему труб, с установкой труб большего диаметра со спирально-ленточным оребрением. В результате применения оребренных труб увеличилась площадь конвективной поверхности водогрейного котла, снизились потери тепла с уходящими дымовыми газами, повысился КПД. Увеличение диаметра змеевиков, в свою очередь, позволило продлить ресурс работы поверхностей нагрева в 3 раза.

Данные работы стали частью масштабной программы ТПиР и ремонтов, прошедшей на ТЭЦ, ГРЭС и котельных филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс». В общей сложности был выполнен капитальный и средний ремонт 8 энергетических котлов общей производительностью 2680 т/час и 13 турбоагрегатов общей мощностью 1000,4 МВт.