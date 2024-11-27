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Коммунальным службам Самары разъяснили ответственность за ненадлежащее содержание территорий

27 ноября 2024 17:49
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Коммунальным службам Самары разъяснили ответственность за ненадлежащее содержание территорий

«Технологию уборки и содержания города придумали не вчера. Всем организациям, занятым в Самаре в уборке мусора и снега, необходимо работать качественно и оперативно, чтобы не было стыдно перед жителями. Контроль со стороны районных и городской администраций будет жесткий, с привлечением ГЖИ, прокуратуры и Госавтоинспекции, – подчеркнул и.о. главы Самары Иван Носков. – В свою очередь город намерен поддержать те управляющие компании и ТСЖ, которые регулярно справляются с поставленными задачами. Также администрация города прорабатывает механизм субсидирования работ по вывозу снега с дворовых территорий, поскольку эти работы не входят в тариф «содержание жилья». 

Прокуратура города Самары дала разъяснения относительно уборки снега рядом с МКД, на первых этажах которых расположены коммерческие организации: «Собственники либо арендаторы перечисляют платежи управляющим организациям, на которые и возлагается обязанность содержать территории, прилегающие к такому дому». 

Принимать снег будут три площадки: в районе улицы Лунной, АБЗ «Козелки» и на золоотвал БТЭЦ. Общий объем снега, который площадки точно вместят, до 760 тысяч тонн. Еще 240 тысяч тонн планируется складировать на частных площадках.

 Управляющие и обслуживающие организации, которые не обеспечат надлежащую расчистку территорий, будут привлекать к административной ответственности, а в некоторых случаях и к уголовной, предупреждает прокуратура города.

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