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Комментарий «ЭкоСтройРесурс»: компания готова и к проверкам, и к искам

21 марта 2025 11:35
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Комментарий «ЭкоСтройРесурс»: компания готова и к проверкам, и к искам

На сайте НИА Самара вышла публикация на тему «Вячеслав Федорищев поручил областному Правительству ускорить подачу иска к предыдущему регоператору по обращению с отходами» https://www.niasam.ru/zhkh/vyacheslav-fedorischev-poruchil-oblastnomu-pravitelstvu-uskorit-podachu-iska-k-predyduschemu-regoperatoru-po-obrascheniyu-s-othodami-250778.html 

Приводим официальный комментарий «ЭкоСтройРесурса».

«ЭкоСтройРесурс» готов и к проверкам, и к искам

"20 марта ряд СМИ опубликовали информацию оперативного заседания Самарской области о том, что «ЭкоСтройРесурсу» предъявили претензий на 2 миллиарда. Как только конкретные претензии будут сформулированы чуть шире заголовков, мы сможем дать комментарий по ситуации.

Это далеко не первое обвинение со стороны органов власти. Напомним, только за 2023 год наша компания рассмотрела и ответила на 1006 запросов от надзорных органов. А также прошла 30 проверок, в том числе ФНС, МинЖКХ, УФАС Самарской области, ФАС России. И следственных органов, по результатам проверок которых прекращены два уголовных дела.

Ввиду невосприимчивости информации, повторно акцентируем:

  • ТАРИФ формировался и утверждался не региональным оператором, а руководством региона, конкретно – Департаментом ценового и тарифного регулирования Самарской области. Тариф неоднократно проверялся, в том числе правоохранительными органами и дважды тремя инстанциями судебной системы РФ.
  • ИНВЕСТИЦИИ, которые «были или не были сделаны». В тарифе регионального оператора ООО «ЭкоСтройРесурс» не было заложено инвестирование инфраструктурных объектов. Инвестиции заложены в тарифы иных юридических лиц – объектов сортировки и захоронения. Именно за счет них в регионе сейчас действует ВОСЕМЬ мусоросортировочных комплексов и уже в 2023 году уровень сортировки составлял 45%. А Самарская область была среди лидеров России по обработке ТКО и введению новых мощностей".
Теги: Акценты В центре внимания

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