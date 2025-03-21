Комментарий «ЭкоСтройРесурс»: компания готова и к проверкам, и к искам

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На сайте НИА Самара вышла публикация на тему «Вячеслав Федорищев поручил областному Правительству ускорить подачу иска к предыдущему регоператору по обращению с отходами» https://www.niasam.ru/zhkh/vyacheslav-fedorischev-poruchil-oblastnomu-pravitelstvu-uskorit-podachu-iska-k-predyduschemu-regoperatoru-po-obrascheniyu-s-othodami-250778.html

Приводим официальный комментарий «ЭкоСтройРесурса».

«ЭкоСтройРесурс» готов и к проверкам, и к искам

"20 марта ряд СМИ опубликовали информацию оперативного заседания Самарской области о том, что «ЭкоСтройРесурсу» предъявили претензий на 2 миллиарда. Как только конкретные претензии будут сформулированы чуть шире заголовков, мы сможем дать комментарий по ситуации.

Это далеко не первое обвинение со стороны органов власти. Напомним, только за 2023 год наша компания рассмотрела и ответила на 1006 запросов от надзорных органов. А также прошла 30 проверок, в том числе ФНС, МинЖКХ, УФАС Самарской области, ФАС России. И следственных органов, по результатам проверок которых прекращены два уголовных дела.

Ввиду невосприимчивости информации, повторно акцентируем: