Вячеслав Федорищев поручил областному Правительству ускорить подачу иска к предыдущему регоператору по обращению с отходами

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В четверг, 20 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном Правительстве. Традиционно оно состоялось в открытом режиме. Основным вопросом повестки стала работа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и деятельность регионального оператора АО «Экология». О текущей ситуации доложили вице-губернатор Самарской области Вячеслав Романов и генеральный директор АО «Экология» Андрей Шестаков.

Новый государственный регоператор АО «Экология» работает в области с 1 ноября прошлого года. Это решение было принято в связи с большим количеством жалоб населения на неудовлетворительное качество предоставления услуг предыдущим регоператором. По поручению главы региона была проведена оценка его действий. Дополнительно губернатору будет представлена информация по итогам контрольных мероприятий по линии Счетной палаты Самарской области, которые проходят в настоящее время.

Как сообщил Вячеслав Романов, уже подготовлен проект искового заявления по поводу получения предыдущим регоператором необоснованного дохода на сумму, предварительно, превышающую 2 млрд рублей. В этом направлении планируется претензионная работа. «Не тяните, материалы передавайте в правоохранительные структуры», — поручил Вячеслав Федорищев.

По словам Вячеслава Романова, в целом сейчас наблюдается снижение количества обращений от граждан. При этом если ранее основной категорией обращений были жалобы на сбои в вывозе ТКО, то сейчас отмечается рост жалоб на вывоз крупногабаритных отходов и содержание контейнерных площадок. Для решения этих проблем региональный оператор внедряет отдельный график вывоза КГО с учетом объема накоплений в проблемных районах, увеличивает частоту вывоза, настраивает контроль за соблюдением графиков вывоза с использованием GPS-навигации и системы фотофиксации.

Вячеслав Федорищев поручил организовать мобильные группы по наиболее проблемным локациям вывоза мусора. «Хорошо, что в каких-то показателях падает количество жалоб, но каждая жалоба, хоть одна, — это предмет для серьезного рассмотрения. Я прошу сформировать в каждом муниципальном образовании мобильные группы, которые бы регулярно отчитывались регоператору, в министерство экологии, буквально каждый день с фотоматериалом по площадкам. Попала в зону внимания площадка, кто-то оставил сообщение, что на ней скапливается мусор дольше регламентированного срока – она у вас на радаре, вы каждый день получаете фотоматериал и на него реагируете», — обратился губернатор к гендиректору АО «Экология» Андрею Шестакову.

Как доложил руководитель регоператора, для повышения эффективности работы была сформирована новая организационная структура, проведена перенастройка производственного управления и усилена работа диспетчерской службы. Утвержден план-график по автоматизации и цифровизации производственных процессов. На особом контроле находится интеграция систем регионального оператора Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов. Также проведен рейтинг операторов по транспортированию ТКО с учетом анализа показателей качества оказываемых услуг. По итогам принято решение о транспортировании ТКО собственными силами регоператора в рамках действующего законодательства РФ.

Как отметил гендиректор АО «Экология», запланировано приобретение 30 единиц спецтехники. В настоящее время уже запущена конкурсная процедура, поставка планируется до середины апреля текущего года. Предусмотрено увеличение интенсивности вывоза навалов крупногабаритных отходов и в дополнение к действующей системе – выезды в отдаленные муниципальные районы.

В целом Правительство области продолжает реализовывать систему мероприятий по обращению с отходами. В рамках Указа Президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» для Самарской области установлены показатели доли сортировки отходов — 100%, доли захоронения — 60,6%.

В части инфраструктуры по обращению с ТКО запланирована работа по созданию 8 объектов.

Для технического и методического сопровождения инвестиционных проектов создается проектный офис. Их реализация будет идти в рамках совместной с ППК «РЭО» дорожной карты.

Также инициирована закупочная процедура по корректировке территориальной схемы обращения с отходами, срок ее подготовки — 1 сентября 2025 года.

На текущий год в областном бюджете предусмотрено 625 млн рублей на субсидии муниципалитетам для приобретения более 10 000 контейнеров, устройство и ремонт более 1600 контейнерных площадок, а также ликвидацию 20 несанкционированных свалок. Это в 2 раза больше размера средств, выделенных в конце 2024 года. По поручению главы региона средства доводятся муниципалитетам, закупочные процедуры завершатся к началу мая и к 1 сентября работы должны быть выполнены.

На совещании обсудили ближайшие даты субботников, традиционная весенняя уборка запланирована на 5, 12 и 19 апреля. В этой связи, по словам директора АО «Экология», совместно с органами местного самоуправления определена адресная программа размещения мест накопления отходов, для их уборки будет использоваться дополнительная спецтехника с увеличением периодичности вывоза.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области