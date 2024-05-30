Команда Сызранской ТЭЦ вошла в тройку сильнейших на корпоративном конкурсе профмастерства «Т Плюс»

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В Екатеринбурге завершились корпоративные соревнованиях профессионального мастерства оперативного персонала электростанций с парогазовыми установками ПАО «Т Плюс». Второе место в первенстве заняла команда Сызранской ТЭЦ, представлявшая Самарский филиал. Также в персональном зачете инженер цеха автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП) Дмитрий Кузнецов был назван лучшим по профессии.

Семь команд-участниц прошли восемь этапов соревнований за три дня. Испытания коснулись основных режимов работы электротехнического и тепломеханического оборудования ТЭС с ПГУ – от нормальных до нештатных, ведение водно-химического режима станции, проверку готовности к локализации и ликвидации возгорания оборудования, а также оказание доврачебной помощи пострадавшему.

В сборную Самарского филиала «Т Плюс» вошли как новички, так и опытные сотрудники. Команда является победителем отборочного этапа, проходившего в честной и бескомпромиссной борьбе между станциями Самарского филиала в апреле текущего года. Возглавляет сборную заместитель главного инженера по эксплуатации Сызранской ТЭЦ Николай Никитин.

Также в тройку сильнейших вошли коллеги из Свердловского (1 место) и Удмуртского филиала (3 место).

Отметим, что в 2021 году команда Сызранской ТЭЦ входила в тройку лучших (2 место) на финальном этапе соревнований профмастерства персонала электростанций с ПГУ, проходившем в Перми.

Фото предоставлено пресс-службой Самарского филиала «Т Плюс»