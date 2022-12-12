Команда КВН Самарского филиала «Т Плюс» выступила в финале «Лиги трудовой молодежи»

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В Самаре завершился сезон 2022 года Клуба веселых и находчивых в «Лиге трудовой молодежи», в котором приняла участие команда «Градусы» компании «Т Плюс».

Отметим, что в этом году энергетики стали дебютантами регионального КВН-движения. В команде «Т Плюс» собрались представители исполнительной дирекции, Самарской ТЭЦ, Предприятия тепловых сетей, подразделений «ЭнергосбыТ Плюс» и студенты Поволжского строительно-энергетического колледжа.

В финале «Лиги трудовой молодежи» команда «Градусы» встретилась с коллективом «НИПИ Нефть» (команда «Проект 63»), сборной индивидуальных предпринимателей «Ниче такие», а также командами «48 дюймов» (АО «Транснефть – Приволга») и «Площадь мира» (МАУК «Городской дом культуры» г.о. Кинель). Участники соревновались в трех конкурсах: «Приветствие», «Комбинированный биатлон» и «Музыкальное домашнее задание».

«Сегодня было сложно судить, ведь каждая команда – живой организм со своей историей, у каждой команды своя большая группа поддержки. За два часа игры болельщики узнали о достижениях и сложностях других компаний, и, на мой взгляд, это объединяет Лигу трудовой молодежи Самарской области», - поделился впечатлениями руководитель движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов.

Самарская областная лига КВН трудовой молодежи – это социально-значимый проект, впервые организованный на территории Самарской области в 2017 году. Он объединяет молодых специалистов предприятий, организаций, заводов и фабрик. Игры Лиги дают рабочей молодежи творчески развиваться и реализовывать себя. Участие в играх позволяет компаниям привлечь молодых специалистов, вызывать интерес к своей отрасли.