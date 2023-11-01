Клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» в Самарской области доступны квитанции за октябрь

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С 1 ноября клиентам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» доступны электронные квитанции за тепловую энергию за октябрь. На данный момент этим сервисом пользуются свыше 70 тысяч жителей региона.

Напомним, что каждый клиент компании может отказаться от бумажных квитанций в пользу электронной рассылки. Оформить подписку на электронную квитанцию можно в Личном кабинете клиента, выбрав в разделе настроек соответствующий способ доставки квитанции. Кроме этого, можно оставить заявку на официальном сайте энергокомпании в разделе «Онлайн-сервисы» https://samara.esplus.ru/service/ или написать о своем желании получать квитанции в электронном виде на почту kvit@esplus.ru.

«Преимущества данного сервиса очевидны: он повышает защиту персональных данных горожан, делает более удобным и комфортным процесс оплаты тепла, а также позволяет вносить значительный вклад в сохранение окружающей среды. Неудивительно, что число клиентов, выбирающих электронную квитанцию, постоянно растет», - отметила руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Хамитова.

Подробнее о дистанционных сервисах можно узнать на официальном сайте «ЭнергосбыТ Плюс» https://samara.esplus.ru.