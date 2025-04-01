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Клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» доступны квитанции за март

1 апреля 2025 18:28
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Оперативно узнать своё начисление за минувший месяц можно благодаря подписке на электронную квитанцию.

С 1 апреля 2025 года клиентам Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» доступны квитанции на оплату за март. Оперативно узнать своё начисление за минувший месяц можно благодаря подписке на электронную квитанцию.

На данный момент 105 тысяч жителей Самарской области подписались на электронную квитанцию от «ЭнергосбыТ Плюс». Причем 25 тысяч из них — новые пользователи, оценившие достоинства сервиса в 2024 году.

Оформить подписку на электронную квитанцию можно в Личном кабинете клиента или на странице официального сайта https://samara.esplus.ru/service/email/. Данный сервис позволяет максимально обезопасить личные персональные данные горожан, а процесс оплаты тепла делает более удобным и комфортным.

«Электронный вариант в отличие от бумажного доступен с 1 числа каждого месяца. История всех начислений и платежей хранится в личном кабинете, где её при необходимости в любой момент можно посмотреть. Кроме того, отказ от бумажного носителя помогает сохранить деревья, ведь ежемесячно только наш филиал компании рассылает бумажные квитанции общим весом порядка 2 тонн», — отметила руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Хамитова.

Теги: Самара Т ПЛЮС

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