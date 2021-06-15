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ГЖИ помогла решить проблему текущих труб в подвале жилого дома

15 июня 2021 14:03
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Активнее работать с жителями по вопросам ЖКХ призвал в своем Послании 18 мая Дмитрий Азаров.

ГЖИ помогла решить проблему текущих труб в подвале жилого дома

С жалобой на неудовлетворительное состояние инженерных коммуникаций в подвале дома № 6 «А» по ул. Воеводина в Самаре обратились жильцы в городскую администрацию. После проведенного обследования состояния коммуникаций инспектор Госжилинспеции обязал управляющую организацию «Коммунсервис», обслуживающую дом, устранить неисправность. Проверка исполнения предписания показала, что ремонтные работы были проведены с хорошим качеством и в срок.

«Наша управляющая компания сразу же отреагировала на сигнал, пришли, всё сделали, поменяли трубы, краны новые сделали. Теперь в подвале не течёт, всё сухо», – рассказал председатель совета МКД Евгений Афанасьев.

«На трубах в местах течи сначала ставили хомуты, но это не спасало, требовался более серьёзный ремонт, с заменой участков труб. Теперь в подвале всё в порядке, течи устранены. В управлении у нас 311 домов, стопроцентно старый жилой фонд, так что ремонтных работ много. Стараемся всё делать качественно, своевременно реагировать на обращения жильцов», – прокомментировала инженер УК «Коммунсервис» Екатерина Маслова.

Активнее работать с жителями по вопросам жилищно-коммунального хозяйства призвал в своем Послании 18 мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом по итогам выступления главы региона рассказала Виктория Каткова, руководитель ГЖИ Самарской области: «Мы проводим совместные горячие линии, встречи с населением, участвуем в приемах граждан. Среди основных векторов работы – консультации в сфере законодательства, ликбезы, упор на прозрачность работы и контроль деятельности управляющих компаний. Все вопросы, которые поднимались на таких встречах, в своем Послании озвучилгГубернатор Дмитрий Азаров».

 

Теги: ГЖИ помощь

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