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Губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по контролю за ходом отопительного сезона

16 октября 2024 13:14
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Губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по контролю за ходом отопительного сезона

Во вторник, 15 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел совещание, посвященное прохождению отопительного сезона в регионе. Участие в совещании приняли члены областного Правительства, федеральный инспектор по Самарской области Марат Юрьев, начальник ГУ МЧС России по Самарской области Сергей Аникин, и.о. руководителя Средне-Поволжского управления по экологическому, технологическому и атомному надзору Евгений Васильев, главы городских округов и муниципальных районов, представители ресурсоснабжающих организаций.

«Отопительный сезон начался. Мы получаем много жалоб от наших жителей практически во всех муниципальных образованиях по тем или иным вопросам. Ситуация в каждом муниципалитете отдельно рассматривалась министерством жилищно-коммунального хозяйства, знаю, что у министерства на контроле основные проблемы, связанные с прохождением сезона. Вместе с тем, давайте сейчас вместе посмотрим, как мы ситуацию проходим», - отметил глава региона, открывая совещание.
О ходе подачи тепла в жилые дома и социальные объекты региона доложил врио министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Михаил Белоусов.

Из 23294 домов жилого фонда неподключенными остаются 588 домов, из которых 457 – в Самаре, 77 в Тольятти, 28 – в Сызрани, 21 – в Отрадном, 4 объекта в Красноярском районе и 1 - в Октябрьске. На 100% подача тепла обеспечена для учреждений среднего и дошкольного, а также дополнительного образования. Среди вузов и учреждений профобразования пока не подключен к отоплению Самарский техникум кулинарного искусства. Также на данный момент нет тепла в 7 медицинских учреждениях по региону, на одном объекте культуры – в Самарском литературно-мемориальном музее им. М. Горького, и в 7 объектах социального обслуживания населения, расположенных в МКД.

Михаил Белоусов пояснил, что в основном это связано с авариями, которые произошли при запуске отопления, на подводящих сетях, а также с порывами на внутридомовых сетях. Как сообщил врио министра, работы по устранению этих аварий ресурсоснабжающими организациями ведутся, в ближайшие дни подача тепла будет восстановлена.
В части подготовки объектов теплоснабжения было отмечено, что на текущий момент запущены все котельные, кроме одной в Красноярском районе, где проблема касается задолженности по электроэнергии. «Сегодня задолженность будет погашена, завтра котельная будет включаться», - заверил Михаил Белоусов.

В ближайшие дни планируется завершить реконструкцию квартальных сетей в Самаре (в границах улиц Ленина и Челюскинцев, Пензенской, Стара Загоры и Кирова, Энтузиастов и Авроры, проспекта Кирова и Московского шоссе, Карла Маркса и Нововокзальной): сейчас на этих линиях подача тепла организована по временной схеме, по завершении ремонта планируется переход на постоянную схему.

На совещании обсудили необходимость установки узлов учета тепловой энергии в МКД. По словам представителей ресурсоснабжающих организаций, домов, где такие узлы установлены, в Самаре сейчас мало. Вячеслав Федорищев отметил, что подготовка соответствующей программы – это совместная задача ресурсоснабжающих организаций и администрации города.

За прошедшую неделю было зафиксировано более 3300 обращений жителей региона по теме отопления, в том числе более 1700 - по Самаре, 379 - по Тольятти, по 291 – по Новокуйбышевску, 236 – по Сызрани, 189 – по Отрадному. На совещании были заслушаны доклады глав муниципалитетов, где количество жалоб от жителей наибольшее.
Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркнул необходимость контроля отработки каждого обращения по вопросу тепла. Он поручил врио министра энергетики и ЖКХ Самарской области Михаилу Белоусову выстроить взаимодействие с главами, чтобы информация и от центра управления регионом, и от министерства сразу направлялась к ним: «Главы смотрят, сами распределяют как руководители штабов по обеспечению отопительного сезона и отрабатывают каждую жалобу, которая приходит».

Обращаясь ко всем участникам совещания, глава региона отметил: «Погодные условия пока благоволят, но мы должны быть готовы ко всему. Поэтому, как мы и работали раньше, - ежедневное внимание к этому вопросу со стороны глав. Все замечания, которые поступают от жителей, должны отрабатываться в течение кратчайшего срока лично главой и дальше - даваться информация по инстанциям».
Вячеслав Федорищев также поручил Михаилу Белоусову ежедневно докладывать о текущей ситуации, решениях по имеющимся сложностям.

Губернатор отметил, что проблема критической изношенности коммунальной инфраструктуры видна уже сейчас, в начале отопительного периода. В связи с этим он дал поручение врио министра подготовить предложения по ее модернизации: «Здесь надо сделать выводы максимально быстро, и самое главное - предусмотреть масштабную программу реконструкции, гораздо большую, чем мы делали раньше».

 

Фото: пресс-служба облправительства

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