Городской штаб определил регламент работы на ближайшие сутки

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Сегодня, 10 января, Елена Лапушкина провела заседание штаба по ликвидации последствий снегопада. Только за последние сутки количество выпавших осадков составило 65% от месячной нормы. В утренние часы Глава города провела объезд территории. В ходе штаба были проанализированы итоги ночной уборки и поставлены задачи на предстоящие сутки.

В приоритетном порядке расчищаются подъездные пути к станциям Скорой помощи, медучреждениям, школам, детским садам и другим социальным объектам. Отдельное замечание Елена Лапушкина сделала по очистке остановочных павильонов. Эта работа будет усилена уже в ближайшие часы.

«Завтра начинается рабочая неделя, дети пойдут в школы и детские сады. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы к завтрашнему утру обеспечить комфортное передвижение по городу. Сегодня работаем до конца дня и всю ночь." - поставила задачу подчиненным Елена Лапушкина.

Главы внутригородских районов лично контролируют расчистку внутриквартальных дорог, дворовых территорий силами УК, ТСЖ, ЖСК. Информация об управляющих организациях, не справляющихся с выполнением своих обязанностей, уже сегодня будет направлена в органы Прокуратуры.

По поручению Главы города Департамент экономического развития обратится к руководителям объектов потребительского рынка с просьбой активизировать уборку на прилегающих территориях.

Сегодня на уборке улично-дорожной сети города задействовано 219 единиц техники и 236 сотрудников коммунальных служб. В ночную смену количество техники для ликвидации последствий осадков будет увеличено во всех внутригородских районах. Улично-дорожную сеть планируется убирать 408 единицами специализированной техники, из них 217 самосвалов для вывоза снега с на полигоны. Помимо этого привлекается техника крупных предприятий.

За текущие сутки планируется вывезти на полигоны порядка 11 тысяч тонн снега.

Отдельное внимание Елена Лапушкина уделила организации работ по очистке скатных кровель и ограждению опасных участков. Количество бригад-кровельщиков будет увеличено.

Необходимо отметить, что существенным препятствием для работы снегоуборочной техники являются припаркованные в неустановленных местах личные автомобили. В связи с этим Администрация города обращается ко всем горожанам с просьбой убрать свои машины с обочин дорог и придомовых территорий!