Я нашел ошибку
Главные новости:
Тольяттинская команда обыграла "Нант" из одноименного французского города.
Гандбольная Евролига для "Лады" начинается с победы
Патриарх Кирилл заявил, что конкурентами родителей во внимании ребенка стали интернет, телевидение и СМИ.
Патриарх призвал отцов активнее участвовать в воспитании детей
В ходе штаба были проанализированы итоги ночной уборки и поставлены задачи на предстоящие сутки. 
Городской штаб определил регламент работы на ближайшие сутки
Ранее город оказался полностью парализован, были закрыты почти все магазины, кафе, бары, парикмахерские и другие предприятия сферы услуг.
Власти Мадрида могут попросить объявить столицу зоной бедствия из-за снежной бури
Коэффициент летальности в области - 2,05, в стране - 1,82.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
За проезд «зайцем» по платным дорогам придется отдать от 1,5 до 5 тысяч рублей. Штраф нужно будет оплатить в течение 20 дей с момента нарушения.
Для российских водителей начал действовать новый штраф
Мужчина утверждает, что рабочие не оказали ему никакой помощи.
В Южно-Сахалинске водитель чуть не утонул на автомойке
Ранее художественного руководителя журнала "Ералаш" перевели в реанимацию.
Жена Бориса Грачевского сообщила, что врачи стабилизировали его состояние
Самара  -2 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.88
0
EUR 90.79
0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
Самарская Олимпийская Деревня работает ежедневно
Новогодний онлайн-квест для юных жителей Самарской области подготовил Музей Победы
«Дети – детям»: в рамках акции «Ёлка желаний» детские мечты исполняют неравнодушные дети СО
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Городской штаб определил регламент работы на ближайшие сутки

10 января 2021 18:24
113
В ходе штаба были проанализированы итоги ночной уборки и поставлены задачи на предстоящие сутки. 

Сегодня, 10 января, Елена Лапушкина провела заседание штаба по ликвидации последствий снегопада. Только за последние сутки количество выпавших осадков составило 65% от месячной нормы. В утренние часы Глава города провела объезд территории. В ходе штаба были проанализированы итоги ночной уборки и поставлены задачи на предстоящие сутки. 

В приоритетном порядке расчищаются подъездные пути к станциям Скорой помощи, медучреждениям, школам, детским садам и другим социальным объектам. Отдельное замечание Елена Лапушкина сделала по очистке остановочных павильонов. Эта работа будет усилена уже в ближайшие часы.   

«Завтра начинается рабочая неделя, дети пойдут в школы и детские сады. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы к завтрашнему утру обеспечить комфортное передвижение по городу. Сегодня работаем до конца дня и всю ночь." - поставила задачу подчиненным Елена Лапушкина. 

Главы внутригородских районов лично контролируют расчистку внутриквартальных дорог, дворовых территорий силами УК, ТСЖ, ЖСК. Информация об управляющих организациях, не справляющихся с выполнением своих обязанностей, уже сегодня будет направлена в органы Прокуратуры.

По поручению Главы города Департамент экономического развития обратится к руководителям объектов потребительского рынка с просьбой активизировать уборку на прилегающих территориях.

Сегодня на уборке улично-дорожной сети города задействовано 219 единиц техники и 236 сотрудников коммунальных служб. В ночную смену количество техники для ликвидации последствий осадков будет увеличено во всех внутригородских районах. Улично-дорожную сеть планируется убирать 408 единицами специализированной техники, из них 217 самосвалов для вывоза снега с на полигоны. Помимо этого привлекается техника крупных предприятий.

За текущие сутки планируется вывезти на полигоны порядка 11 тысяч тонн снега. 

Отдельное внимание Елена Лапушкина уделила организации работ по очистке скатных кровель и ограждению опасных участков. Количество бригад-кровельщиков будет увеличено. 

Необходимо отметить, что существенным препятствием для работы снегоуборочной техники являются припаркованные в неустановленных местах личные автомобили. В связи с этим Администрация города обращается ко всем горожанам с просьбой убрать свои машины с обочин дорог и придомовых территорий!

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Благоустройство региона
8 января 2021  11:36
На трассе между Самарой и Тольятти хотят установить осветительные приборы
На трассе между Самарой и Тольятти хотят установить осветительные приборы
По требованиям современного законодательства, все дороги в населенных пунктах и на близлежащих территориях должны быть освещены. Благоустройство региона
585
8 января 2021  10:54
Больше 43 км региональных дорог отремонтировали в Похвистневском районе
Больше 43 км региональных дорог отремонтировали в Похвистневском районе
На эти цели было направлено около 1,5 млрд. рублей в рамках реализации нацпроекта. Благоустройство региона
546
6 января 2021  20:21
В этом году в Самаре залиты более 120 бесплатных катков.
Обновление катков в Самаре ведется в ежедневном режиме
В этом году в Самаре залиты более 120 бесплатных катков. Благоустройство региона
703
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
14 мая 2020  19:42
Как правильно сделать влажную уборку
Как правильно сделать влажную уборку
 Влажная уборка – обязательная процедура, которую доктора рекомендуют делать раз в неделю в квартире. Однако, если вместе со взрослыми проживают дети,...Капитальный ремонт в Самаре
9338
23 апреля 2020  07:51
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
  С чего начать благоустройство приусадебного участка? Необходимо разработать план и реализовать его с учетом особенностей своего участка. Капитальный ремонт в Самаре
3118
24 марта 2020  19:03
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
 Рассказываем о растениях суккулетах, как выращивать и ухаживать за ними в домашних условиях.Капитальный ремонт в Самаре
3684
Весь список
Всё в Дом
5 января 2021  15:00
Выбираем матрас для кровати
Кровать и матрас, выбранные верно, это лишь возможность получить качественный сон. Вы сможете купить матрас , обратившись в гипермаркет-матрасов.рф. Всё в Дом
345
28 декабря 2020  13:21
Итальянские прихожие – особенности
Первое впечатление о доме или квартире всегда возникает в прихожей. Поэтому очень важно сделать все возможное для того, чтобы обустроить ее в лучшем виде. все...Всё в Дом
817
18 ноября 2020  10:45
Специально для мойки разных глянцевых поверхностей типа окон или витрин, а также зеркал и стеклянных перегородок, дверей и столов, стен и полов из плитки, специально разработан робот Hobot.
Роботы для мойки окон Hobot
Специально для мойки разных глянцевых поверхностей типа окон или витрин, а также зеркал и стеклянных перегородок, дверей и столов, стен и полов из плитки,...Всё в Дом
3133
Весь список
ЖКХ
10 января 2021  18:24
В ходе штаба были проанализированы итоги ночной уборки и поставлены задачи на предстоящие сутки. 
Городской штаб определил регламент работы на ближайшие сутки
В ходе штаба были проанализированы итоги ночной уборки и поставлены задачи на предстоящие сутки.  ЖКХ
110
10 января 2021  14:57
В ночь с 9 на 10 января на расчистке региональных дорог было задействовано 456 единиц спецтехники, в том числе в городском округе Самара – 178 единицы. 
В Самарской области ликвидируют последствия сильного снегопада
В ночь с 9 на 10 января на расчистке региональных дорог было задействовано 456 единиц спецтехники, в том числе в городском округе Самара – 178 единицы.  ЖКХ
339
8 января 2021  10:42
В Самарской области усилен контроль за уборкой снега и наледи
В Самарской области усилен контроль за уборкой снега и наледи
Убранный снег и наледь должны быть вывезены или сдвинуты на открытый грунт так, чтобы не мешать проходу или проезду.  ЖКХ
2530
Весь список

Экология
9 января 2021  10:27
Объявлен желтый уровень опасности в Самарской области
Объявлен желтый уровень опасности в Самарской области
В ближайшие 1-2 часа местами ожидается туман при видимости 500 метров и менее с сохранением до конца дня Экология
421
8 января 2021  20:49
По словам климатолога, последние два года в Сибири был устойчивый антициклон. Теперь он пришел и на Урал.
Климатолог заявила об опасной аномалии в России летом
По словам климатолога, последние два года в Сибири был устойчивый антициклон. Теперь он пришел и на Урал. Экология
572
8 января 2021  13:50
Власти спрогнозировали возможные последствия потепления климата в России
Власти спрогнозировали возможные последствия потепления климата в России
Согласно оценкам специалистов, в XXI веке потепление климата в России идет быстрее в два-три раза, чем в других странах. Экология
592
Весь список
Видео
31 декабря 2020  10:29
Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом
Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом
На видеозаписи поздравления видно, что станция украшена к Новому году.
В стране
10353
30 декабря 2020  11:59
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за стойкость характера
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за стойкость характера
Глава региона подчеркнул, что жители области не раз проявляли непоколебимый дух.
Социум
11660
21 декабря 2020  09:37
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Завод во время пандемии коронавируса помогает не только своим сотрудникам, но и медицинским учреждениям Сызрани.
Экономика региона
17671
18 ноября 2020  21:28
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.
В больнице в Коммунарке разорвало трубу с кислородом
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.  Происшествия
20006
12 ноября 2020  09:34
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Так, по словам понтифика, новые технологии в сфере робототехники способны менять мир к лучшему, если будут использованы мирно и по назначению.
В мире
19999
9 ноября 2020  22:55
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.
Ив Каракатзанис: "Я благодарен Дмитрию Азарову и областному Правительству за сильную поддержку"
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.  
Экономика региона
16566
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
21257
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
22752
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
22526
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
22803
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
23469
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
23305
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Снова 12 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
10 января 2021  12:39 
Снова 12 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
За сутки на 10 января выявлены 280 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
621
Объявлен оранжевый уровень опасности в Самарской обла
10 января 2021  10:30 
Объявлен оранжевый уровень опасности в Самарской области
Ожидается очень сильный снег.  Будьте внимательны и осторожны! Социум
491
Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян рассказал про обучение с 11 января
9 января 2021  13:24 
Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян рассказал про обучение с 11 января
С понедельника ученики всех классов (с 1 по 11) в Самарской области выйдут с каникул и продолжат обучение в школе (очно) без применения дистанционных технологий.  Образование
1668
Кабмин установил прожиточный минимум в 2021 году на уровне 11 653 рублей
9 января 2021  13:11 
Кабмин установил прожиточный минимум в 2021 году на уровне 11 653 рублей
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума на 2021.  Экономика региона
2592
Жителей Самарского региона просят воздержаться от походов по рекам.
9 января 2021  12:43 
Жителей Самарского региона просят воздержаться от походов по рекам
В МЧС назвали самые опасные места, где велик риск провалиться в воду. Социум
1469
Весь список
Акценты
Кабмин установил прожиточный минимум в 2021 году на уровне 11 653 рублей
9 января 2021  13:11 
Кабмин установил прожиточный минимум в 2021 году на уровне 11 653 рублей
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума на 2021.  Экономика региона
2566
Благодаря самоотверженному труду врачей, волонтеров, спецслужб, оперштаба и сознательности граждан эпидемиологическая ситуация в регионе планомерно улучшается.
8 января 2021  14:30 
Дмитрий Азаров: "Приняли решение, что с 11 января школьники возвращаются к очному обучению"
Благодаря самоотверженному труду врачей, волонтеров, спецслужб, оперштаба и сознательности граждан эпидемиологическая ситуация в регионе планомерно... Образование
2720
С Рождества заработают новые важные для россиян законы
7 января 2021  10:28 
С Рождества заработают новые важные для россиян законы
Законы, которые продолжают в январе вступать в силу, наведут порядок с качеством молочной продукции, продажей курительных жидкостей и одноразовых вейпов. В стране
5380
Весь список
Прямая речь/Интервью
РКС-Самара выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
17636
Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
18533
Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
18309
Весь список
Новости Тольятти
30 декабря 2020  14:19
Состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района.
Гордость Тольятти и привлекательный для туристов объект
Состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района. Новости Тольятти
10881
30 декабря 2020  13:44
Первую очередь набережной Автозаводского района Тольятти реконструирует «Волгатрансстрой»
Первую очередь набережной Автозаводского района Тольятти реконструирует «Волгатрансстрой»
Подряд разыгрывался с аукциона, начальная цена — 855,1 млн рублей. Новости Тольятти
10659
29 декабря 2020  15:45
Ознакомительная встреча прошла в режиме видеоконференции.
«Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Казахстаном
Ознакомительная встреча прошла в режиме видеоконференции. Новости Тольятти
11847
Весь список