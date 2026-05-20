Глава Самары Иван Носков проверил работу первой в Самаре муниципальной УК

Глава городского округа Самара Иван Носков провел анализ деятельности муниципального унитарного предприятия "Самараводоканал". В ведении данного предприятия находится около 160 многоквартирных жилых домов. В предыдущем месяце в перечень обслуживаемых домов был включен многоквартирный жилой дом № 232, расположенный по адресу: улица Советской Армии, в котором в настоящее время осуществляется капитальный ремонт.

Иван Носков написал в своём канале в МАХ, что отзывы от жителей пока положительные, в том числе от старшей по дому Ларисы Рыбакиной. Он отметил, что муниципальная УК должна стать примером добросовестного отношения к работе, так как её контролируют не только жильцы дома, но и администрация города.

Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу Советская Армия, 232, был возведен в 1933 году. В настоящее время осуществляются подготовительные мероприятия к предстоящему отопительному сезону, включающие замену системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, канализационных коммуникаций и электрических сетей. Ранее подрядной организацией, действующей по заказу регионального Фонда капитального ремонта, были проведены работы по обновлению фасада здания, замене оконных блоков в подъездах и козырьков.

Глава Самары сказал, что задача номер один для управляющих компаний Самары на лето — подготовить свой жилой фонд к отопительному сезону. Он отметил, что необходимо провести все необходимые проверки и ремонты, включая ревизию систем теплоснабжения, опрессовку и промывку систем отопления. Также он подчеркнул важность завершения работ в срок, чтобы войти в отопительный сезон без аварий..

Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит мониторинг процесса подготовки управляющих организаций к предстоящему отопительному периоду, пишет ПроГородСамара.