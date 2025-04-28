Генеральный директор «Т Плюс» поздравил ветеранов самарской энергосистемы с приближающимся праздником Победы

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Генеральный директор ПАО «Т Плюс» Павел Сниккарс поздравил ветеранов самарской энергетики с приближающимся праздником Победы в Великой Отечественной войне. Пётр Вечканов и Лидия Глотова в послевоенное время трудились на электростанциях Куйбышева, внося свой вклад в становление и дальнейшее развитие отечественной промышленности.

Самоотверженный труд куйбышевских энергетиков в годы Великой Отечественной войны позволил обеспечить стабильную работу многочисленных дипломатических миссий, государственных учреждений и оборонных заводов, размещённых в «запасной столице» СССР. Не менее важен Куйбышев был и в послевоенное время, когда бурное развитие промышленности требовало роста энергетических мощностей.

После долгожданной Победы Пётр Вечканов работал в военизированной охране Самарской ГРЭС. За добросовестный труд он неоднократно отмечался благодарностями от руководства «Самараэнерго», а в 2025 году стал почётным гражданином города. В свою очередь, Лидия Глотова после войны пришла работать на Безымянскую ТЭЦ, став во главе династии энергетиков. Общий трудовой стаж семьи Глотовых составил свыше 70 лет.

В ходе визита Павел Сниккарс поблагодарил ветеранов самарской энергетики за самоотверженный труд и вручил ценные подарки, выполнив индивидуальные пожелания каждого.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Т Плюс»