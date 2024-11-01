«ЭнергосбыТ Плюс» уточнил режим работы офисов обслуживания в начале ноября

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» информирует жителей региона о графике работы офисов обслуживания в ближайшие дни. Энергетики предлагают своим клиентам заранее спланировать свой визит или воспользоваться дистанционными каналами.

В частности, 2 ноября клиентские центры во всех городах присутствия компании будут работать по графику сокращенного дня – с 8:00 до 17:00. Исключением станет офис в Новокуйбышевске (ул. Ленинградская, 4А), который будет принимать посетителей до 16:00. С 3 по 4 ноября прием клиентов в офисах обслуживания «ЭнергосбыТ Плюс» осуществляться не будет.

Энергетики напоминают, что оперативно решить любой вопрос помогут современные онлайн-сервисы компании. С их помощью клиенты могут уточнить начисление за тепло, узнать свою задолженность, подписаться на электронную квитанцию, передать показания приборов учета. Оперативно воспользоваться ими можно на официальном сайте https://samara.esplus.ru/service/. Кроме того, получить консультацию по любому вопросу в части взаимодействия с поставщиком ресурсов можно в форме обратной связи https://samara.esplus.ru/feedback/, в онлайн-чате, а также в социальных сетях «ЭнергосбыТ Плюс». Все дистанционные сервисы энергокомпании доступны в режиме 24/7.