ЭнергосбыТ Плюс» принял участие в акции «Дарите книги с любовью»

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Сотрудники Самарских филиалов АО «ЭнергосбыТ Плюс» и ПАО «Т Плюс» приняли участие в восьмой общероссийской акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля.

Напомним, что в рамках акции на площадках книжных магазинов, музеев, школ, гимназий традиционно был организован сбор книг для библиотек и детских учреждений в малых городах и отдалённых населенных пунктах. Главная идея акции - вдохновлять людей дарить друг другу хорошие книги и напомнить, что бумажная книга не теряет своей ценности и по-прежнему остается актуальным подарком.

В этом году в сборе книг приняли участие сотрудники подразделений «ЭнергосбыТ Плюс», а также персонал ТЭЦ ВАЗа (Самарский филиал «Т Плюс»). В общей сложности энергетики собрали около 1 тысячи книг. Они будут переданы в библиотеку с. Подстёпки и детскую библиотеку «Новокубик» в Новокуйбышевске.