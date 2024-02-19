«ЭнергосбыТ Плюс» поздравляет горожан с наступающим Днем защитника Отечества

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В канун Дня защитника Отечества специалисты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» поздравляют посетителей офисов обслуживания. Вместе с наилучшими пожеланиями от энергетиков жители областного центра получают пригласительные билеты на праздничный концерт.

Подарком для добросовестных клиентов станет яркое выступление Самарского концертного духового оркестра в Окружном доме офицеров. Лауреаты Международных и Всероссийских конкурсов исполнят джазовые композиции и вариации на известные музыкальные темы.

«Помимо оперативного решения всех возникающих вопросов наши специалисты поблагодарили горожан за добросовестное отношение к выполнению своих обязательств по оплате коммунальных платежей, пожелали крепкого здоровья и жизненной энергии», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Поздравления клиентов прошли во всех центрах обслуживания энергокомпании для физических лиц в Самаре.