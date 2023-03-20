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«ЭнергосбыТ Плюс» поздравил жителей Самарской области с Международным Днем клиента

20 марта 2023 14:29
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Посетителей ждала подробная консультация об актуальных инициативах энергокомпании и поздравления от сотрудников.

В офисах обслуживания АО «ЭнергосбыТ Плюс» в Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти и Сызрани прошла акция, посвященная празднованию Международного Дня клиента. Посетителей ждала подробная консультация об актуальных инициативах энергокомпании и поздравления от сотрудников.

В частности, энергетики наглядно продемонстрировали на мобильных устройствах удобство работы с личным кабинетом и дистанционными сервисами «ЭнергосбыТ Плюс». Один из них – переход на электронную квитанцию. Данный сервис дает возможность максимально оперативно - с 1 числа каждого месяца - получать платежный документ с начислением за предыдущий месяц. Более того, клиенты, отказавшиеся от бумажной квитанции, вносят свой вклад в сохранение лесов на нашей планете.

Кроме того, специалисты компании напомнили об акции «Весеннее обновление». Ее участниками могут стать все клиенты – физические лица, которые выполнят простые условия: достаточно с 1 марта по 30 апреля 2023 года погасить долг и оплатить текущее начисление, чтобы избавиться от пеней. Списание пеней клиент увидит в квитанции за следующий месяц.

«Для нас Международный день клиента – отличная возможность поблагодарить ответственных потребителей тепла и поделиться с ними способами экономии семейного бюджета. В этот день каждый желающий может не только получить оперативную консультацию по интересующим вопросам, но и подробнее узнать об акциях компании», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Подробную информацию по акции «Весеннее обновление» можно получить:

- на сайте http://vesna.eratadb.ru/?from=samara&redirect=1;

- по телефонам контакт-центра (846) 957-84-00 (Самара), (8482) 24-92-44 (Тольятти) и (800) 700-10-32 (Новокуйбышевск, Сызрань);

- у специалистов офисов обслуживания клиентов Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

 

Теги: Т ПЛЮС

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