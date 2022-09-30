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«ЭнергосбыТ Плюс» поздравил клиентов с Днем пожилого человека

30 сентября 2022 17:58
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В офисах обслуживания компании люди преклонного возраста смогли оперативно решить свои вопросы и получили сладкие подарки.

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» поздравил своих клиентов старшего поколения с Днем пожилого человека. В офисах обслуживания компании люди преклонного возраста смогли оперативно решить свои вопросы и получили сладкие подарки.

Поздравления клиентов прошли во всех центрах обслуживания АО «ЭнергосбыТ Плюс» для физических лиц - в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. В качестве приятного бонуса от компании клиентам старшего поколения вручили баночки с мёдом.

«Для нас очень важно поблагодарить людей преклонного возраста за добросовестное отношение к выполнению своих обязательств по оплате коммунальных платежей, пожелать им здоровья, жизненной энергии и долгих лет жизни», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

1 октября в России отмечается День пожилого человека.

 

Фото:   ru.freepik.com

 

 

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