«ЭнергосбыТ Плюс» поздравил клиентов с Днем народного единства

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Специалисты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» поздравили клиентов с наступающим Днем народного единства. Наилучшие пожелания посетители офисов компании получили от героя Теплослава вместе с шариками в цветах флага России.

«Празднуя день народного единства, мы проявляем любовь и уважение к прошлому нашего государства. В этот день мы постарались создать в наших клиентских центрах праздничную атмосферу, обеспечив оперативное решение всех возникающих вопросов. Кроме того, наши специалисты поблагодарили горожан за добросовестное отношение к выполнению своих обязательств по оплате коммунальных платежей, пожелали крепкого здоровья и жизненной энергии», - отметила директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Елена Тимшина.

Поздравления клиентов прошли в центрах обслуживания энергокомпании для физических лиц в Самаре.

Фото: freepik.com