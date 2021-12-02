«ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги акции «В Новый год – без долгов!» для юридических лиц

118

Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» определил 100 предприятий, ставших победителями акции «В Новый год – без долгов!» В этом году юридические лица региона впервые получили возможность принять участие в традиционном мероприятии энергокомпании.

Претендентам необходимо было до 30 ноября 2021 года заплатить за тепло и горячую воду за два последних месяца (ноябрь и декабрь) текущего года сразу. Условия акции выполнили 1572 организации Самарской области, среди которых был проведен розыгрыш призов. В итоге генератором случайных чисел были определены 100 компаний – победителей, большая часть из которых – 70 организаций – работают в областной столице.

«Победителей первой акции для предпринимателей ждут 100 сертификатов на работу с оператором электронного документооборота или годовая подписка. Данный сервис имеет множество преимуществ. Это и отсутствие затрат на печать, пересылку и получение документов, а также 100% гарантия доставки и быстрое получение документов. В период пандемии переход на удаленную работу себя максимально оправдывает», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

В ближайшее время все победители акции будут проинформированы сотрудниками «ЭнергосбыТ Плюс» о порядке получения сертификатов и получат общие инструкции по работе в режиме электронного документооборота. Подробную информацию об акции можно получить по телефону +7(800) 600-03-90, на сайте компании https://samara.esplus.ru/, а также в офисах продаж и обслуживания клиентов – юридических лиц: г. Самара, ул. Маяковского, д. 15; г. г. Тольятти, ул. Дзержинского, д. 18А; г. Новокуйбышевск, ул. Ленинградская, д. 4А; г. Сызрань, проспект 50 лет Октября, д. 24.