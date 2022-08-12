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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги акции «На дачу – без долгов!» В числе победителей жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани, которых ждут призы от энергетиков – велосипеды и зонты.

Напомним, что акция «На дачу - без долгов!» проводилась в Самарской области второй год. Ее участникам предлагалось оплатить авансом горячее водоснабжение за июль и август, чтобы на время отдыха за городом забыть о суете и мелких повседневных хлопотах. Обязательным условием также являлось отсутствие задолженности за тепло. В результате в акции приняли участие свыше 2,5 тысячи горожан, которые оплатили ГВС на сумму порядка 7 млн рублей.

«За два года новая акция приобрела свою аудиторию, предпочитающую досрочно оплачивать летнее потребление. Мы поздравляем победителей и благодарим всех горожан, кто откликнулся на нашу инициативу», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Лицевые счета пользователей услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, победивших в акции «На дачу - без долгов!»:

Суперприз (велосипед)

30196786257, 30131006355, 30301608609, 30120101915.

Приз (зонт)

8451204100, 30121801793, 30128102259, 30130048839, 30130086513, 30131074581, 30139940226, 30190428208, 30191569778, 30262352392, 30265023667, 30269451674, 30302614553, 30303529441, 30307224512, 30309405694, 30329432050, 30353240934, 30355325384, 30359813870.

В ближайшее время специалисты энергокомпании свяжутся с победителями и объяснят порядок получения призов. Подробнее об акциях АО «ЭнергосбыТ Плюс» можно узнать на официальном сайте компании.

Фото: pxhere