«ЭнергосбыТ Плюс» отметил высокий уровень платежной дисциплины за энергоресурсы предприятий Минобороны РФ

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» отмечает, что с начала 2021 года ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны России демонстрирует высокий уровень платежной дисциплины за энергоресурсы. В частности, предприятия ведомства в Самарской области полностью оплатили ноябрьские счета за тепло.

Такой беспрецедентно высокий уровень платежной дисциплины предприятий Минобороны России – результат эффективного двухстороннего взаимодействия клиента с АО «ЭнергосбыТ Плюс». Полное выполнение всех обязательств по оплате одним из крупнейших потребителей является принципиальным фактором для сохранения стабильности теплоснабжения клиентов региона.

Среди наиболее отличившихся за последнее время — жилищно-коммунальная служба №1. Энергетики поблагодарили руководство ЦЖКУ за платёжную дисциплину и сохранение статуса одного из лучших клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» среди юридических лиц и бюджетных учреждений региона.​