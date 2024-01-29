«ЭнергосбыТ Плюс» назвал победителей акции «В Новый год – без долгов» для юридических лиц

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АО «ЭнергосбыТ Плюс» определил победителей акции «В Новый год – без долгов» среди предприятий и организаций Самарской области. Всего энергетики отметили качественное выполнение договорных обязательств со стороны 60 юридических лиц региона.

Напомним, что новогодняя акция проходила с 15 ноября по 31 декабря 2023 года. Участниками акции могли стать юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также физические лица - собственники нежилых помещений, относящиеся к коммерческим потребителям. Для этого им необходимо было до конца года оплатить текущие начисления и погасить долги при их наличии, а также внести рекомендательный платеж за ГВС и отопление за декабрь.

В результате участие в акции «В Новый год – без долгов» приняли около 5,8 тысячи юридических лиц, продемонстрировавших высокую платежную дисциплину. С помощью генератора случайных чисел «ЭнергосбыТ Плюс» определил победителей, в числе которых как крупные предприятия (ООО «Завод ЖБК» из Тольятти), так и небольшие (магазин №742 «Продукты» из Самары), как коммерческие (ООО «Банно-оздоровительный комплекс» из Новокуйбышевска), так и общественные организации (Самарская городская общественная организация инвалидов – больных рассеянным склерозом).

«Данная акция продемонстрировала высокую ответственность наших клиентов перед поставщиком ресурсов: ее условия выполнила каждая вторая компания, состоящая с нами в договорных отношениях. Мы благодарим всех участников и поздравляем победителей акции, которые в ближайшее время получат специальные призы от энергетиков», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Список победителей акции «В Новый год – без долгов» для юридических лиц-2023:

Самара

Лычева Анастасия Андреевна, Жиденко Елена Валерьевна, ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина», Березина Людмила Ивановна, ООО «Стройподряд», ООО «Кот», ООО «Офис на Карбышева, 63Б», Сидоров Олег Владимирович, Юдин Андрей Геннадьевич, Ясакова Анна Владимировна, Детский сад №118 ОАО «РЖД», Лемдянов Андрей Николаевич, ООО КЦ «Потенциал», Захаров Сергей Георгиевич, Позднякова Мария Владимировна, Еременко Елена Александровна, Ромашева Екатерина Павловна, Носков Александр Терентьевич, Айдарова Елена Николаевна, Прудецкий Василий Владимирович, ООО магазин №742 «Продукты», ООО «Вайдес», Сорокин Евгений Павлович, ООО «Газконтракт», Василевская Елена Николаевна, Морозов Владислав Иванович, ООО «Аспект», Люляева Лилия Петровна.

Тольятти

Захаров Сергей Владимирович, ООО «Трип», Волков Антон Юрьевич, Юзеева Наталья Михайловна, Ладыгин Алексей Сергеевич, Зыкова Валентина Семеновна, Кошманов Андрей Викторович, Малышева Юлия Андреевна, АО «Авто Смарт Сервис», Волкова Юлия Александровна, Антоняк Евгений Владимирович, Норватова Елена Юрьевна, Кирпичников Алексей Витальевич, Седышев Александр Николаевич, Тараненко Александр Владимирович, Сидоров Евгений Евгеньевич, Сарсатский Владимир Евгеньевич, Нестерова Оксана Михайловна, ООО «Завод ЖБК», АО «ДКС», Тураева Елена Владимировна, Панов Игорь Геннадьевич, АНО «Социальный центр «Точка опоры», Токарев Юрий Вячеславович, ЗАО «ЭиСС».

Новокуйбышевск

Титова Оксана Валентиновна, ООО «Банно-оздоровительный комплекс», Харабарычева Ольга Владимировна, Кондалов Сергей Николаевич.

Сызрань

Королева Елизавета Александровна (00569-ЦЗ), Королева Елизавета Александровна (05678-ЦЗ).

В ближайшее время специалисты энергокомпании свяжутся с представителями организаций-победительниц для уточнения порядка получения ценных призов.