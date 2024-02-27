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«ЭнергосбыТ Плюс» напомнил компаниям и организациям о преимуществах личного кабинета

27 февраля 2024 21:26
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Любой рабочий вопрос сегодня можно решить без посещения офиса обслуживания.

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» обращает внимание клиентов – юридических лиц, что любой рабочий вопрос сегодня можно решить без посещения офиса обслуживания.

В частности, с помощью личного кабинета клиента предприниматели и организации региона имеют возможность:

- провести оплату без комиссии выставленных платежных документов;

- подключить автоплатеж;

- передать показания индивидуальных приборов учета;

- просматривать выставленные платежные документы за любой период;

- подключить информирование, написать обращение;

- просматривать баланс по каждому договору;

- подключить несколько договоров.

Для регистрации в сервисе можно просто перейти по ссылке и кликнуть по кнопке «Зарегистрироваться». Если у вас уже есть логин и пароль, то воспользуйтесь ими для входа в личный кабинет.

«Использование дистанционных сервисов позволяет сэкономить время и ресурсы наших клиентов. Так, личный кабинет - это удобный, оперативный и современный способ взаимодействия с поставщиком тепла», - отметила руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Хамитова.

 

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

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