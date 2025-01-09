«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о способах оплаты тепла без комиссии

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» обращает внимание клиентов, что на сегодняшний день действует сразу несколько онлайн-каналов для своевременной оплаты коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения без комиссии.

Так, в онлайн-банке АО «Т-Банк» в разделе «Платежи» в строке «Поиск вручную» необходимо ввести «Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс», далее указать лицевой счет, период оплаты, адрес и сумму. Также клиентам АО «ЭнергосбыТ Плюс» доступны сервисы оплаты коммунальных услуг наличными в терминалах самообслуживания АО НКО «Элекснет» и АО «Россельхозбанк». Держателям карт «Россельхозбанка» доступна оплата услуг энергетиков в банкоматах, а также безналичными в онлайн-банке и мобильном приложении.

«Мы постоянно расширяем число дистанционных сервисов. Для каждого клиента стараемся обеспечить возможность удобно и без комиссии внести свой платёж за тепло. При этом во избежание начисления пени рекомендуем своевременно выполнять обязательства по выставленным счетам», – отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Со всеми способами оплаты услуг энергокомпании можно ознакомиться на сайте в разделе «Как оплатить»: https://samara.esplus.ru/clients/kak-oplatit/.