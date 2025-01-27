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Ребята узнали о специфике работы в крупнейшей энергокомпании региона.
Энергетики «Т Плюс» встретились с первокурсниками СЭК им. П.Мачнева в преддверии Дня студента
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Энергетики «Т Плюс» встретились с первокурсниками СЭК им. П.Мачнева в преддверии Дня студента

27 января 2025 18:44
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Ребята узнали о специфике работы в крупнейшей энергокомпании региона.

Накануне Дня студента энергетики «Т Плюс» провели встречу с первокурсниками Строительно-энергетического колледжа им. П.Мачнева. Ребята узнали о специфике работы в крупнейшей энергокомпании региона, а также познакомились с актуальными программами, позволяющими совмещать учебный процесс с получением реального опыта на производстве.

Своей историей карьерного роста со студентами поделился заместитель главного инженера Самарского филиала «Т Плюс» по генерации Александр Кузнецов. В 2005 году Александр Владимирович начал работать на Безымянской ТЭЦ, и прошёл на станции путь от машиниста паровых турбин до начальника производственно-технического отдела.  С 2021 по 2024 год Александр Кузнецов занимал должность технического директора - главного инженера Новокуйбышевской ТЭЦ-1.

«Сегодня перед вами открыты все двери, чтобы реализовать себя в энергетической отрасли. Достаточно иметь желание развиваться, узнавать что-то новое, а мы в свою очередь обеспечим вас опытными наставниками и интересной работой», – отметил заместитель главного инженера Самарского филиала «Т Плюс» по генерации Александр Кузнецов.

Также в рамках встречи представители энергокомпании рассказали студентам Строительно-энергетического колледжа о возможностях сотрудничества с «Т Плюс». В частности, уже на первом курсе будущие энергетики могут подписать целевой договор с последующим трудоустройством или совмещать учёбу и работу в рамках дуального обучения. Подробнее о профориентационных программах Самарского филиала «Т Плюс» можно узнать на официальном сайте https://www.tplusgroup.ru/org/samara/.

 

Фото:  пресс-служба «Т Плюс» Самара

Теги: Самара Т ПЛЮС

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