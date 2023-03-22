Энергетики «Т Плюс» провели урок безопасности и экологии для учащихся школ Тольятти

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Во время весенних каникул сотрудники «Т Плюс» организовали большой открытый урок по энергобезопасности и экологии для учеников школ Тольятти. Мероприятие состоялось в рамках межрегиональных проектов «Безопасность тепла» и «Экология», призванных знакомить школьников с правилами поведения вблизи энергетических объектов и доступными способами заботы об окружающей среде.

О простых, но крайне важных правилах гости рассказали ребятам в игровой форме. Ученикам предлагалось отвечать на вопросы викторины, собирать пазлы из гигантских кубиков, соревноваться в ходе увлекательной эстафеты. Помогали закрепить новые знания уже многим знакомый сказочный герой Теплослав, отвечающий за тепло в домах жителей региона.

«Специально для весенних каникул мы разработали новую интерактивную программу. Впервые Теплославу помогала сказочная героиня Капелька, наш эксперт по экологии, активный защитник рек, озер, лесов. Добрые друзья мальчишек и девчонок познакомили детвору с жизненно-важными правилами обращения с теплом и электричеством, которые помогут обезопасить их пребывание как на улицах города, так и дома, рассказали школьникам о том, почему важно беречь природу, заботиться о чистоте рек и лесов», – отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Самаре Ольга Воробьева.

До конца года уроки энергобезопасности и экологии состоятся во всех городах присутствия «Т Плюс».

Фото: «Т Плюс»