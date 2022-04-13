Энергетики «Т Плюс» провели субботник в Самаре

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В День космонавтики специалисты «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» приняли участие в Гагаринском субботнике. Энергетики провели уборку на улицах Маяковского и Молодогвардейской вблизи здания Исполнительной дирекции.

На весеннюю уборку вышли свыше 50 человек. Они очистили тротуары от мусора и грязи, а также побелили стволы елей и убрали сухостой.

«Апрельские субботники давно стали доброй традицией для сотрудников энергокомпании. Только общими усилиями можно добиться уюта и чистоты в городе», - отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в г. Самаре Ольга Воробьева.

Энергетики «Т Плюс» ежегодно участвуют в улучшении облика городов присутствия компании в регионе. Уборка и вывоз мусора выполняются силами персонала на всех территориях, прилегающих к энергообъектам в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани.

Фото: pixabay