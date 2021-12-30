Энергетики «Т Плюс» переходят на режим повышенной готовности в новогодние праздники

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Для надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей в период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» работает в режиме повышенной готовности.

На данный момент сформирован и подготовлен аварийный запас материалов и оборудования, выполнена проверка всей необходимой спецтехники. В дни новогодних каникул на генерирующих объектах и сетевой инфраструктуре будет осуществляться усиленный контроль состояния технологического оборудования. Сотрудники аварийно-ремонтных бригад останутся на своих рабочих местах для оперативного устранения любых неисправностей. Особое внимание уделено дополнительным мерам обеспечения антитеррористической защищенности: усилена охрана объектов энергетики, ужесточены пропускной и внутриобъектовый режимы.

В случае возникновения проблем с теплоснабжением жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани могут обращаться либо в свои управляющие компании и ТСЖ, либо сообщать о нарушениях специалистам оперативно-диспетчерских служб: ПТС (Самара) - 279-65-00 или в интернет-приемную teplo.energy, Тепловые сети Тольятти – 719-252 и 283-322, Тепловые сети Новокуйбышевска - 6-27-60, Тепловые сети Сызрани – 929-251.