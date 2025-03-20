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Энергетики «Т Плюс» отобрали лучшие проекты для инженерного чемпионата CASE–IN

20 марта 2025 18:49
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Представители Самарского филиала «Т Плюс» оценили студенческие проекты XIII Международного инженерного чемпионата CASE-IN в секции «Теплоэнергетика».

Представители Самарского филиала «Т Плюс» оценили студенческие проекты XIII Международного инженерного чемпионата CASE-IN в секции «Теплоэнергетика». Основная тема этого года – технологические инновации.

Перед участниками самарского отборочного этапа организаторы поставили задачу обеспечить теплоснабжение объекта, удалённого от действующих энергосистем и газопроводов. Альтернативные решения кейса от восьми студенческих команд оценивали специалисты Самарского филиала «Т Плюс», а также преподаватели Самарского государственного технического университета (СамГТУ).

«Задача, поставленная перед студентами, стала стимулом для поиска интересных, нестандартных технических решений. Учитывая, что сегодня все тепловые источники «Т Плюс» в регионе работают на газе, непросто найти эффективную и экономически обоснованную замену этому виду топлива. Участники чемпионата не ограничивали себя в выборе вариантов. Например, призёры в качестве топлива выбрали подсолнечную лузгу и древесные отходы», – поделился впечатлениями технический директор – главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин.

Призёром регионального отборочного этапа стала команда GreenGoats, чьи участники уже не первый год совмещают учёбу в СамГТУ с работой на самарских электростанциях. В конце мая – начале июня 2025 года победители выступят в финальном этапе XIII Международного инженерного чемпионата CASE-IN. Он пройдет в Москве.

Международный инженерный чемпионат CASE-IN — это международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. «Т Плюс» ежегодно выступает партнёром инженерного чемпионата. Молодые сотрудники филиалов участвуют в отборочных этапах Лиги молодых специалистов, а представители компании выступают в качестве экспертов CASE-IN.

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского филиала «Т Плюс»

Теги: Самара Т ПЛЮС

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